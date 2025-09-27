I Libri Paga Privati Non Agricoli mostrano il numero di nuovi posti di lavoro creati nel mese in questione nelle aziende private in tutti i settori economici statunitensi, escluso il settore agricolo. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Vengono presi in considerazione tutti i settori dell'economia statunitense, tra cui l'assicurazione medica, l'assistenza sanitaria, l'edilizia, l'industria leggera e pesante, la ricreazione e l'intrattenimento, i servizi finanziari, la vendita al dettaglio e all'intero, l'estrazione mineraria, il trasporto e il magazzinaggio, l'informazione, l'informatica e altri.

Un cambiamento delle buste paga private non agricole contribuisce maggiormente al calcolo generale delle buste paga non agricole rispetto alle buste paga statali. Ecco perché questo indicatore riflette meglio lo stato del mercato del lavoro e lo sviluppo della situazione economica del paese. Ha un'influenza diretta sulle quotazioni in dollari. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga è considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: