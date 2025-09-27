CalendarioSezioni

Libri Paga Non Agricoli Privati Stati Uniti (United States Private Nonfarm Payrolls)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Medio 38 K 102 K
77 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
98 K
38 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I Libri Paga Privati Non Agricoli mostrano il numero di nuovi posti di lavoro creati nel mese in questione nelle aziende private in tutti i settori economici statunitensi, escluso il settore agricolo. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Vengono presi in considerazione tutti i settori dell'economia statunitense, tra cui l'assicurazione medica, l'assistenza sanitaria, l'edilizia, l'industria leggera e pesante, la ricreazione e l'intrattenimento, i servizi finanziari, la vendita al dettaglio e all'intero, l'estrazione mineraria, il trasporto e il magazzinaggio, l'informazione, l'informatica e altri.

Un cambiamento delle buste paga private non agricole contribuisce maggiormente al calcolo generale delle buste paga non agricole rispetto alle buste paga statali. Ecco perché questo indicatore riflette meglio lo stato del mercato del lavoro e lo sviluppo della situazione economica del paese. Ha un'influenza diretta sulle quotazioni in dollari. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga è considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Non Agricoli Privati Stati Uniti (United States Private Nonfarm Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
38 K
102 K
77 K
lug 2025
83 K
139 K
3 K
giu 2025
74 K
88 K
137 K
mag 2025
140 K
66 K
146 K
apr 2025
167 K
147 K
170 K
mar 2025
209 K
145 K
116 K
feb 2025
140 K
113 K
81 K
gen 2025
111 K
215 K
273 K
dic 2024
223 K
246 K
182 K
nov 2024
194 K
-14 K
-2 K
ott 2024
-28 K
162 K
192 K
set 2024
223 K
211 K
114 K
ago 2024
118 K
139 K
74 K
lug 2024
97 K
175 K
136 K
giu 2024
136 K
218 K
193 K
mag 2024
229 K
175 K
158 K
apr 2024
167 K
133 K
243 K
mar 2024
232 K
156 K
207 K
feb 2024
223 K
222 K
177 K
gen 2024
317 K
167 K
278 K
dic 2023
164 K
6 K
136 K
nov 2023
150 K
-26 K
85 K
ott 2023
99 K
-13 K
246 K
set 2023
263 K
14 K
177 K
ago 2023
179 K
-5 K
155 K
lug 2023
172 K
-42 K
128 K
giu 2023
149 K
0 K
259 K
mag 2023
283 K
29 K
253 K
apr 2023
230 K
-10 K
123 K
mar 2023
189 K
-29 K
266 K
feb 2023
265 K
-13 K
386 K
gen 2023
443 K
-24 K
269 K
dic 2022
220 K
-8 K
202 K
nov 2022
221 K
15 K
248 K
ott 2022
233 K
-3 K
319 K
set 2022
288 K
-31 K
275 K
ago 2022
308 K
-43 K
477 K
lug 2022
471 K
-8 K
404 K
giu 2022
381 K
51 K
336 K
mag 2022
333 K
8 K
405 K
apr 2022
406 K
-89 K
424 K
mar 2022
426 K
-23 K
739 K
feb 2022
654 K
54 K
448 K
gen 2022
444 K
-44 K
503 K
dic 2021
211 K
-84 K
270 K
nov 2021
235 K
38 K
628 K
ott 2021
604 K
61 K
365 K
set 2021
317 K
-77 K
332 K
ago 2021
243 K
-73 K
798 K
lug 2021
703 K
81 K
769 K
12345
