Calendario Economico
Libri Paga Non Agricoli Privati Stati Uniti (United States Private Nonfarm Payrolls)
|Medio
|38 K
|102 K
|
77 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|98 K
|
38 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Libri Paga Privati Non Agricoli mostrano il numero di nuovi posti di lavoro creati nel mese in questione nelle aziende private in tutti i settori economici statunitensi, escluso il settore agricolo. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.
Vengono presi in considerazione tutti i settori dell'economia statunitense, tra cui l'assicurazione medica, l'assistenza sanitaria, l'edilizia, l'industria leggera e pesante, la ricreazione e l'intrattenimento, i servizi finanziari, la vendita al dettaglio e all'intero, l'estrazione mineraria, il trasporto e il magazzinaggio, l'informazione, l'informatica e altri.
Un cambiamento delle buste paga private non agricole contribuisce maggiormente al calcolo generale delle buste paga non agricole rispetto alle buste paga statali. Ecco perché questo indicatore riflette meglio lo stato del mercato del lavoro e lo sviluppo della situazione economica del paese. Ha un'influenza diretta sulle quotazioni in dollari. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga è considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Non Agricoli Privati Stati Uniti (United States Private Nonfarm Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
