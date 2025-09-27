CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Stati Uniti (United States Core Consumer Price Index (CPI))

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Bureau of Labor Statistics
Prezzi
L'Indice Core dei Prezzi al Consumo mostra le variazioni dei prezzi medi per un paniere di beni e servizi al consumo nel mese specificato rispetto al periodo di riferimento del 1982. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice core a causa della loro elevata volatilità.

I beni e i servizi inclusi nel paniere di calcolo dell'IPC sono suddivisi in gruppi principali, come alloggi, abbigliamento, trasporti, cure mediche, attività ricreative, istruzione e comunicazioni, altri beni e servizi. A loro volta, questi gruppi sono divisi in più di 200 categorie che includono circa 80.000 titoli. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, polizze assicurative). A differenza dell' indice dei prezzi alla produzione, i prezzi dei beni importati e i prezzi delle accise sono inclusi nel calcolo.

I prezzi di beni e servizi, in base ai quali viene calcolato l'indice, sono raccolti da un sondaggio mensile su circa 23.000 società commerciali e di servizi. Il campione viene rivisto di volta in volta. Inoltre, migliaia di famiglie in tutto il Paese vengono intervistate. I pesi degli elementi di calcolo vengono regolarmente rivisti. L'indicatore è calcolato in confronto ai prezzi di riferimento a partire dal 1982.

Il calcolo dell'IPC tiene conto delle spese dei residenti urbani, come specialisti, lavoratori autonomi, disoccupati, funzionari, pensionati. Gli agricoltori, la popolazione rurale, il personale militare e gli individui nelle carceri e negli ospedali psichiatrici non sono inclusi nel calcolo.

L'Indice dei Prezzi al Consumo Core viene spesso utilizzato per valutare l'inflazione. La crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione.

L'indice viene preso in considerazione quando si adeguano i salari e i pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo di un PIL reale.

La crescita dell'IPC Core è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Stati Uniti (United States Core Consumer Price Index (CPI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
328.841
328.656
lug 2025
328.656
328.164
327.600
giu 2025
327.600
327.606
326.854
mag 2025
326.854
326.934
326.430
apr 2025
326.430
325.128
325.659
mar 2025
325.659
325.713
325.475
feb 2025
325.475
325.193
324.739
gen 2025
324.739
323.831
323.296
dic 2024
323.383
323.322
322.657
nov 2024
322.657
322.245
321.666
ott 2024
321.666
321.368
320.767
set 2024
320.767
320.285
319.768
ago 2024
319.768
319.392
318.872
lug 2024
318.872
318.875
318.346
giu 2024
318.346
318.697
318.140
mag 2024
318.140
318.200
317.622
apr 2024
317.622
317.192
316.698
mar 2024
316.698
315.791
315.565
feb 2024
315.565
314.849
314.438
gen 2024
314.438
313.692
313.209
dic 2023
313.216
313.020
312.251
nov 2023
312.251
311.904
311.365
ott 2023
311.365
311.814
310.661
set 2023
310.661
310.836
309.661
ago 2023
309.661
308.930
308.801
lug 2023
308.801
308.332
308.309
giu 2023
308.309
309.029
307.824
mag 2023
307.824
307.532
306.489
apr 2023
306.489
306.209
305.240
mar 2023
305.240
305.568
304.070
feb 2023
304.070
304.183
302.702
gen 2023
302.702
301.737
300.974
dic 2022
300.974
300.450
300.066
nov 2022
300.066
300.896
299.471
ott 2022
299.471
300.085
298.660
set 2022
298.660
298.290
296.950
ago 2022
296.950
296.599
295.275
lug 2022
295.275
295.665
294.354
giu 2022
294.354
293.501
292.289
mag 2022
292.289
291.186
290.455
apr 2022
290.455
289.100
288.811
mar 2022
288.811
289.092
287.878
feb 2022
287.878
287.628
286.431
gen 2022
286.431
285.946
284.770
dic 2021
284.759
284.364
283.201
nov 2021
283.201
282.836
281.695
ott 2021
281.695
281.027
280.017
set 2021
280.017
279.205
279.338
ago 2021
279.338
279.058
279.054
lug 2021
279.054
278.370
278.140
