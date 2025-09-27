Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Stati Uniti (United States Core Consumer Price Index (CPI))
L'Indice Core dei Prezzi al Consumo mostra le variazioni dei prezzi medi per un paniere di beni e servizi al consumo nel mese specificato rispetto al periodo di riferimento del 1982. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice core a causa della loro elevata volatilità.
I beni e i servizi inclusi nel paniere di calcolo dell'IPC sono suddivisi in gruppi principali, come alloggi, abbigliamento, trasporti, cure mediche, attività ricreative, istruzione e comunicazioni, altri beni e servizi. A loro volta, questi gruppi sono divisi in più di 200 categorie che includono circa 80.000 titoli. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, polizze assicurative). A differenza dell' indice dei prezzi alla produzione, i prezzi dei beni importati e i prezzi delle accise sono inclusi nel calcolo.
I prezzi di beni e servizi, in base ai quali viene calcolato l'indice, sono raccolti da un sondaggio mensile su circa 23.000 società commerciali e di servizi. Il campione viene rivisto di volta in volta. Inoltre, migliaia di famiglie in tutto il Paese vengono intervistate. I pesi degli elementi di calcolo vengono regolarmente rivisti. L'indicatore è calcolato in confronto ai prezzi di riferimento a partire dal 1982.
Il calcolo dell'IPC tiene conto delle spese dei residenti urbani, come specialisti, lavoratori autonomi, disoccupati, funzionari, pensionati. Gli agricoltori, la popolazione rurale, il personale militare e gli individui nelle carceri e negli ospedali psichiatrici non sono inclusi nel calcolo.
L'Indice dei Prezzi al Consumo Core viene spesso utilizzato per valutare l'inflazione. La crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione.
L'indice viene preso in considerazione quando si adeguano i salari e i pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo di un PIL reale.
La crescita dell'IPC Core è considerata positiva per le quotazioni in dollari.
