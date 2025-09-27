CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa Stati Uniti m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Azienda
Basso 1.9% -4.6%
-2.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.0%
1.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Ordini di Beni Durevoli escl. la Difesa m/m rappresenta una variazione del valore degli ordini ricevuti dai produttori statunitensi di beni durevoli nel periodo in questione rispetto al precedente. I beni durevoli sono i beni che dovrebbero durare più di tre anni, come elettrodomestici, attrezzature, ecc.

Le armi e i prodotti per la difesa sono esclusi dal calcolo.

Il calcolo dell'indicatore include tutti i nuovi ordini confermati da documenti legali obbligatori (contratti, lettere, assegni, ecc.). Gli ordini annullati non sono inclusi nel report.

I dati per l'elaborazione sono raccolti dall'indagine di oltre 5.000 produttori di beni durevoli che rappresentano 92 industrie.

"Ordini di beni durevoli" è un indicatore economico principale della produzione industriale. Di solito, le aziende e i consumatori creano tali ordini quando sono fiduciosi nella crescita dell'economia. Inoltre, la produzione di beni durevoli richiede più tempo rispetto ai beni non durevoli. Pertanto, questo rapporto può essere utilizzato dagli investitori per preparare una previsione per il carico a breve termine delle imprese industriali, nonché per valutare il potenziale di investimento in ingegneria, produzione tecnologica, ecc.

I dati sono altamente volatili a causa dell'alto costo delle merci, ecco perché i dati vengono solitamente analizzati per diversi mesi. La crescita del numero di ordini di beni durevoli può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa Stati Uniti m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.9%
-4.6%
-2.3%
lug 2025
-2.5%
0.9%
-9.5%
giu 2025
-9.4%
4.6%
15.7%
mag 2025
15.5%
-2.0%
-7.7%
apr 2025
-7.5%
5.6%
9.0%
mar 2025
10.4%
-2.5%
0.8%
feb 2025
0.8%
-1.6%
3.7%
gen 2025
3.5%
5.3%
-1.8%
dic 2024
-2.4%
-1.5%
-1.3%
nov 2024
-0.3%
1.1%
1.0%
ott 2024
0.4%
-2.5%
-0.9%
set 2024
-1.1%
-9.0%
-1.3%
ago 2024
-0.2%
1.3%
10.3%
lug 2024
10.4%
-0.8%
-7.5%
giu 2024
-7.0%
0.2%
0.0%
mag 2024
-0.2%
4.8%
-0.5%
apr 2024
0.0%
-4.5%
1.2%
mar 2024
2.3%
1.8%
1.5%
feb 2024
2.2%
0.2%
-7.9%
gen 2024
-7.3%
-4.4%
0.1%
dic 2023
0.5%
1.4%
6.9%
nov 2023
6.5%
-2.3%
-6.4%
ott 2023
-6.7%
1.1%
5.0%
set 2023
5.8%
0.2%
-0.7%
ago 2023
-0.7%
-0.1%
-6.0%
lug 2023
-5.4%
0.0%
5.9%
giu 2023
6.2%
0.0%
3.2%
mag 2023
3.0%
0.0%
-0.5%
apr 2023
-0.6%
0.1%
3.2%
mar 2023
3.5%
0.0%
-0.8%
feb 2023
-0.5%
0.0%
-5.6%
gen 2023
-5.1%
0.1%
5.6%
dic 2022
6.3%
-0.1%
-2.3%
nov 2022
-2.6%
0.1%
0.4%
ott 2022
0.8%
-0.1%
1.4%
set 2022
1.4%
0.0%
-0.3%
ago 2022
-0.9%
0.0%
0.9%
lug 2022
1.2%
0.0%
0.7%
giu 2022
0.4%
0.0%
0.7%
mag 2022
0.6%
0.0%
0.2%
apr 2022
0.3%
0.0%
1.2%
mar 2022
1.2%
0.0%
-2.1%
feb 2022
-2.7%
0.0%
1.4%
gen 2022
1.6%
0.0%
2.7%
dic 2021
0.1%
-0.1%
2.7%
nov 2021
2.0%
0.1%
1.3%
ott 2021
0.8%
-0.2%
-1.9%
set 2021
-2.0%
0.2%
1.7%
ago 2021
2.4%
-0.3%
-0.5%
lug 2021
-1.2%
0.4%
0.9%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento