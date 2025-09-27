Ordini di Beni Durevoli escl. la Difesa m/m rappresenta una variazione del valore degli ordini ricevuti dai produttori statunitensi di beni durevoli nel periodo in questione rispetto al precedente. I beni durevoli sono i beni che dovrebbero durare più di tre anni, come elettrodomestici, attrezzature, ecc.

Le armi e i prodotti per la difesa sono esclusi dal calcolo.

Il calcolo dell'indicatore include tutti i nuovi ordini confermati da documenti legali obbligatori (contratti, lettere, assegni, ecc.). Gli ordini annullati non sono inclusi nel report.

I dati per l'elaborazione sono raccolti dall'indagine di oltre 5.000 produttori di beni durevoli che rappresentano 92 industrie.

"Ordini di beni durevoli" è un indicatore economico principale della produzione industriale. Di solito, le aziende e i consumatori creano tali ordini quando sono fiduciosi nella crescita dell'economia. Inoltre, la produzione di beni durevoli richiede più tempo rispetto ai beni non durevoli. Pertanto, questo rapporto può essere utilizzato dagli investitori per preparare una previsione per il carico a breve termine delle imprese industriali, nonché per valutare il potenziale di investimento in ingegneria, produzione tecnologica, ecc.

I dati sono altamente volatili a causa dell'alto costo delle merci, ecco perché i dati vengono solitamente analizzati per diversi mesi. La crescita del numero di ordini di beni durevoli può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA.

