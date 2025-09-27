JOLTS Job Openings è un rapporto mensile sulle offerte di lavoro nelle aree commerciali, industriali e uffici degli Stati Uniti. Il calcolo include tutti i posti vacanti che rimangono aperti a partire dall'ultimo giorno lavorativo di un mese.

L'indicatore è incluso nel rapporto statunitense JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) basato sul sondaggio dei datori di lavoro. Nel questionario, i datori di lavoro caratterizzano l'occupazione nelle loro aziende, il numero di posti vacanti aperti, le assunzioni e i licenziamenti. Questi dati vengono elaborati e inclusi nel rapporto che viene pubblicato mensilmente, compresi i dati specifici su diverse regioni e settori.

Il campione dell'indagine comprende circa 16.000 aziende statunitensi provenienti da tutti i 50 stati e dal District of Columbia. Rappresentano la maggior parte dei settori dell'economia americana come la vendita al dettaglio, l'industria, l'edilizia, l'estrazione mineraria, i trasporti, l'IT, i servizi finanziari, l'istruzione, la medicina, ecc.

I dati JOLTS sono una misura del deficit o dell'eccesso di offerta di lavoro a livello nazionale. Prima della comparsa di questo rapporto, non esistevano indicatori di domanda di lavoro non soddisfatta negli Stati Uniti.

Gli economisti utilizzano il rapporto per analizzare il mercato del lavoro nazionale e per caratterizzare i cicli economici. Un aumento dei posti vacanti caratterizza positivamente l'economia da un lato, ma se la disoccupazione continua a crescere, indica uno squilibrio nel mercato del lavoro e mancanza di personale qualificato. L'osservazione a lungo termine del rapporto tra i posti vacanti aperti e la loro copertura viene utilizzata per adeguare i programmi di istruzione e formazione a livello governativo.

In generale, un aumento del numero di posti vacanti può essere considerato positivo per il dollaro USA.

Ultimi valori: