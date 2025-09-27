CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Offerte di Lavoro JOLTS Stati Uniti (United States JOLTS Job Openings)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Alto 7.181 M 7.412 M
7.357 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.326 M
7.181 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

JOLTS Job Openings è un rapporto mensile sulle offerte di lavoro nelle aree commerciali, industriali e uffici degli Stati Uniti. Il calcolo include tutti i posti vacanti che rimangono aperti a partire dall'ultimo giorno lavorativo di un mese.

L'indicatore è incluso nel rapporto statunitense JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) basato sul sondaggio dei datori di lavoro. Nel questionario, i datori di lavoro caratterizzano l'occupazione nelle loro aziende, il numero di posti vacanti aperti, le assunzioni e i licenziamenti. Questi dati vengono elaborati e inclusi nel rapporto che viene pubblicato mensilmente, compresi i dati specifici su diverse regioni e settori.

Il campione dell'indagine comprende circa 16.000 aziende statunitensi provenienti da tutti i 50 stati e dal District of Columbia. Rappresentano la maggior parte dei settori dell'economia americana come la vendita al dettaglio, l'industria, l'edilizia, l'estrazione mineraria, i trasporti, l'IT, i servizi finanziari, l'istruzione, la medicina, ecc.

I dati JOLTS sono una misura del deficit o dell'eccesso di offerta di lavoro a livello nazionale. Prima della comparsa di questo rapporto, non esistevano indicatori di domanda di lavoro non soddisfatta negli Stati Uniti.

Gli economisti utilizzano il rapporto per analizzare il mercato del lavoro nazionale e per caratterizzare i cicli economici. Un aumento dei posti vacanti caratterizza positivamente l'economia da un lato, ma se la disoccupazione continua a crescere, indica uno squilibrio nel mercato del lavoro e mancanza di personale qualificato. L'osservazione a lungo termine del rapporto tra i posti vacanti aperti e la loro copertura viene utilizzata per adeguare i programmi di istruzione e formazione a livello governativo.

In generale, un aumento del numero di posti vacanti può essere considerato positivo per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Offerte di Lavoro JOLTS Stati Uniti (United States JOLTS Job Openings)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
giu 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
mag 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
apr 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
mar 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
feb 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
gen 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
dic 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
nov 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
ott 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
set 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
ago 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
lug 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
giu 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
mag 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
apr 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
mar 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
feb 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
gen 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
dic 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
nov 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
ott 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
set 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
ago 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
lug 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
giu 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
mag 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
apr 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
mar 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
feb 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
gen 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
dic 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
nov 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
ott 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
set 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
ago 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
lug 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
giu 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
mag 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
apr 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
mar 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
feb 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
gen 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
dic 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
nov 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
ott 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
set 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
ago 2021
10.439 M
11.259 M
11.098 M
lug 2021
10.934 M
10.410 M
10.185 M
giu 2021
10.073 M
9.391 M
9.483 M
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento