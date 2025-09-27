Calendario Economico
Indice delle Tendenze dell'Occupazione negli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Basso
|106.41
|108.58
|
107.13
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|104.91
|
106.41
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice CB Employment Trends è un valore cumulativo di otto indicatori del mercato del lavoro, che riflettono le tendenze di base delle condizioni di occupazione:
- La percentuale di intervistati che trovano "posti di lavoro difficili da ottenere"
- Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
- Percentuale di aziende con posizioni che non possono essere occupate in questo momento
- Numero di dipendenti assunti dall'industria dell'aiuto temporaneo
- La quota di dipendenti che lavorano a tempo parziale per motivi economici
- Numero di offerte di lavoro
- Indice di Produzione Industriale
- Vendite Reali Produzione e Commercio
Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice delle Tendenze dell'Occupazione negli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
