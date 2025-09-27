CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice delle Tendenze dell'Occupazione negli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Il Conference Board (The Conference Board)
Settore
Lavoro
Basso 106.41 108.58
107.13
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
104.91
106.41
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice CB Employment Trends è un valore cumulativo di otto indicatori del mercato del lavoro, che riflettono le tendenze di base delle condizioni di occupazione:

  • La percentuale di intervistati che trovano "posti di lavoro difficili da ottenere"
  • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
  • Percentuale di aziende con posizioni che non possono essere occupate in questo momento
  • Numero di dipendenti assunti dall'industria dell'aiuto temporaneo
  • La quota di dipendenti che lavorano a tempo parziale per motivi economici
  • Numero di offerte di lavoro
  • Indice di Produzione Industriale
  • Vendite Reali Produzione e Commercio

Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice delle Tendenze dell'Occupazione negli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
106.41
108.58
107.13
lug 2025
107.55
106.60
108.19
giu 2025
107.83
106.29
107.83
mag 2025
107.49
107.49
108.00
apr 2025
107.57
108.67
108.41
mar 2025
109.03
108.93
108.47
feb 2025
108.56
109.22
109.45
gen 2025
108.35
109.23
109.23
dic 2024
109.70
109.25
109.45
nov 2024
109.55
107.44
108.25
ott 2024
107.66
108.14
107.58
set 2024
108.48
108.63
109.54
ago 2024
109.04
109.19
108.71
lug 2024
109.61
109.93
110.58
giu 2024
110.27
110.71
111.04
mag 2024
111.44
111.17
110.48
apr 2024
111.25
112.09
112.16
mar 2024
112.84
112.24
111.85
feb 2024
112.29
112.52
113.18
gen 2024
113.71
113.85
112.91
dic 2023
113.15
113.66
112.48
nov 2023
113.05
114.48
113.09
ott 2023
114.16
113.92
114.63
set 2023
114.66
114.30
114.16
ago 2023
113.02
114.97
114.71
lug 2023
115.45
115.31
113.56
giu 2023
114.31
116.26
115.53
mag 2023
116.15
116.31
116.79
apr 2023
116.18
117.37
115.51
mar 2023
116.24
118.64
116.75
feb 2023
118.29
117.66
118.14
gen 2023
118.74
117.09
117.06
dic 2022
116.31
118.73
117.14
nov 2022
117.65
120.02
118.74
ott 2022
119.57
119.78
120.73
set 2022
120.17
118.63
118.48
ago 2022
119.06
118.63
118.20
lug 2022
117.63
119.73
118.70
giu 2022
119.38
120.14
118.88
mag 2022
119.77
120.54
120.60
apr 2022
120.18
120.05
120.78
mar 2022
120.56
118.56
118.90
feb 2022
119.18
117.26
118.15
gen 2022
117.62
115.68
117.94
dic 2021
116.63
113.45
115.64
nov 2021
114.49
111.35
113.03
ott 2021
112.23
110.40
109.68
set 2021
110.35
110.12
110.68
ago 2021
110.37
109.85
109.89
lug 2021
109.80
108.63
108.96
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento