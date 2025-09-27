CalendarioSezioni

Nuovi Ordini Manifatturieri ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing New Orders)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Basso N/D 47.0
47.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
ISM Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Manifatturiero. Riflette un cambiamento nei nuovi ordini di aziende industriali.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano se il numero di nuovi ordini è aumentato, diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice dei nuovi ordini di produzione è solitamente strettamente correlato ai dati sugli ordini di produzione pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore manifatturiero indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività produttiva.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Ordini Manifatturieri ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing New Orders)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
47.0
47.1
lug 2025
47.1
46.7
46.4
giu 2025
46.4
48.9
47.6
mag 2025
47.6
46.6
47.2
apr 2025
47.2
44.5
45.2
mar 2025
45.2
48.4
48.6
feb 2025
48.6
53.9
55.1
gen 2025
55.1
52.6
52.1
dic 2024
52.5
46.6
50.4
nov 2024
50.4
45.0
47.1
ott 2024
47.1
45.3
46.1
set 2024
46.1
44.4
44.6
ago 2024
44.6
48.6
47.4
lug 2024
47.4
49.7
49.3
giu 2024
49.3
49.4
45.4
mag 2024
45.4
52.0
49.1
apr 2024
49.1
52.1
51.4
mar 2024
51.4
51.2
49.2
feb 2024
49.2
50.0
52.5
gen 2024
52.5
48.8
47.0
dic 2023
47.1
47.3
48.3
nov 2023
48.3
47.1
45.5
ott 2023
45.5
47.3
49.2
set 2023
49.2
46.9
46.8
ago 2023
46.8
46.3
47.3
lug 2023
47.3
44.0
45.6
giu 2023
45.6
44.0
42.6
mag 2023
42.6
44.9
45.7
apr 2023
45.7
45.5
44.3
mar 2023
44.3
44.6
47.0
feb 2023
47.0
43.7
42.5
gen 2023
42.5
46.1
45.1
dic 2022
45.2
48.1
47.2
nov 2022
47.2
48.0
49.2
ott 2022
49.2
49.1
47.1
set 2022
47.1
49.6
51.3
ago 2022
51.3
48.5
48.0
lug 2022
48.0
52.0
49.2
giu 2022
49.2
54.2
55.1
mag 2022
55.1
53.6
53.5
apr 2022
53.5
57.7
53.8
mar 2022
53.8
59.8
61.7
feb 2022
61.7
59.1
57.9
gen 2022
57.9
61.0
61.0
dic 2021
60.4
60.7
61.5
nov 2021
61.5
63.3
59.8
ott 2021
59.8
66.9
66.7
set 2021
66.7
66.0
66.7
ago 2021
66.7
65.6
64.9
lug 2021
64.9
66.6
66.0
123
