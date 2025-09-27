ISM Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Manifatturiero. Riflette un cambiamento nei nuovi ordini di aziende industriali.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano se il numero di nuovi ordini è aumentato, diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice dei nuovi ordini di produzione è solitamente strettamente correlato ai dati sugli ordini di produzione pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore manifatturiero indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività produttiva.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori: