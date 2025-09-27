Calendario Economico
Nuovi Ordini Manifatturieri ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing New Orders)
|Basso
|N/D
|47.0
|
47.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
ISM Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Manifatturiero. Riflette un cambiamento nei nuovi ordini di aziende industriali.
Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano se il numero di nuovi ordini è aumentato, diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.
L'indice dei nuovi ordini di produzione è solitamente strettamente correlato ai dati sugli ordini di produzione pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore manifatturiero indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività produttiva.
Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Ordini Manifatturieri ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing New Orders)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
