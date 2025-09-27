Calendario Economico
Ordini di Beni Durevoli Stati Uniti m/m (United States Durable Goods Orders m/m)
|Alto
|2.9%
|-0.5%
|
-2.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-2.9%
|
2.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore m/m degli Ordini di Beni Durevoli mostra una variazione del valore dei nuovi ordini di beni durevoli ricevuti dalle società statunitensi nel mese in un dato momento rispetto al precedente. I beni durevoli sono i beni che dovrebbero durare più di tre anni, come automobili, elettrodomestici, attrezzature, ecc.
Il calcolo dell'indicatore include tutti i nuovi ordini confermati da documenti legali obbligatori (contratti, lettere, assegni, ecc.). Gli ordini annullati non sono inclusi nel report.
I dati per l'elaborazione sono raccolti dall'indagine di oltre 5.000 produttori di beni durevoli che rappresentano 92 industrie.
"Ordini di beni durevoli" è un indicatore economico principale della produzione industriale. Di solito, le aziende e i consumatori creano tali ordini quando sono fiduciosi nella crescita dell'economia. Inoltre, la produzione di beni durevoli richiede più tempo rispetto ai beni non durevoli. Pertanto, questo rapporto può essere utilizzato dagli investitori per preparare una previsione per il carico a breve termine delle imprese industriali, nonché per valutare il potenziale di investimento in ingegneria, produzione tecnologica, ecc.
I dati sono altamente volatili a causa dell'alto costo delle merci, ecco perché i dati vengono solitamente analizzati per diversi mesi. La crescita del numero di ordini di beni durevoli può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Beni Durevoli Stati Uniti m/m (United States Durable Goods Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
