Saldo Commerciale Stati Uniti (United States Trade Balance)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Trade
Medio $​-78.311 B $​-173.298 B
$​-59.086 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​33.988 B
$​-78.311 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il saldo commerciale mostra una variazione tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano il saldo commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come gli Stati Uniti, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale, in questi casi, è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di un alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del saldo commerciale sulle quotazioni in dollari è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e di altri indicatori economici, ad esempio la dinamica del PIL. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi, di conseguenza, influenzano il dollaro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Stati Uniti (United States Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​-78.311 B
$​-173.298 B
$​-59.086 B
giu 2025
$​-60.177 B
$​-39.193 B
$​-71.664 B
mag 2025
$​-71.517 B
$​-101.325 B
$​-60.257 B
apr 2025
$​-61.617 B
$​-154.693 B
$​-138.316 B
mar 2025
$​-140.498 B
$​-145.146 B
$​-123.195 B
feb 2025
$​-122.662 B
$​-140.540 B
$​-130.652 B
gen 2025
$​-131.382 B
$​-91.550 B
$​-98.062 B
dic 2024
$​-98.431 B
$​-79.599 B
$​-78.940 B
nov 2024
$​-78.193 B
$​-79.529 B
$​-73.615 B
ott 2024
$​-73.836 B
$​-77.201 B
$​-83.795 B
set 2024
$​-84.359 B
$​-73.130 B
$​-70.787 B
ago 2024
$​-70.431 B
$​-74.470 B
$​-78.918 B
lug 2024
$​-78.791 B
$​-73.063 B
$​-73.016 B
giu 2024
$​-73.109 B
$​-74.250 B
$​-75.006 B
mag 2024
$​-75.071 B
$​-64.331 B
$​-74.462 B
apr 2024
$​-74.558 B
$​-69.261 B
$​-68.582 B
mar 2024
$​-69.372 B
$​-68.280 B
$​-69.458 B
feb 2024
$​-68.901 B
$​-64.911 B
$​-67.601 B
gen 2024
$​-67.434 B
$​-61.844 B
$​-64.168 B
dic 2023
$​-62.201 B
$​-57.849 B
$​-61.883 B
nov 2023
$​-63.207 B
$​-64.483 B
ott 2023
$​-64.300 B
$​-59.958 B
$​-61.542 B
set 2023
$​-61.542 B
$​-61.657 B
$​-58.657 B
ago 2023
$​-58.303 B
$​-65.300 B
$​-64.718 B
lug 2023
$​-65.022 B
$​-67.286 B
$​-63.718 B
giu 2023
$​-65.497 B
$​-71.863 B
$​-68.285 B
mag 2023
$​-68.982 B
$​-69.567 B
$​-74.438 B
apr 2023
$​-74.552 B
$​-67.414 B
$​-60.594 B
mar 2023
$​-64.228 B
$​-69.531 B
$​-70.643 B
feb 2023
$​-70.535 B
$​-67.941 B
$​-68.661 B
gen 2023
$​-68.289 B
$​-64.538 B
$​-67.210 B
dic 2022
$​-67.419 B
$​-69.837 B
$​-61.015 B
nov 2022
$​-61.511 B
$​-75.985 B
$​-77.847 B
ott 2022
$​-78.162 B
$​-70.509 B
$​-74.128 B
set 2022
$​-73.282 B
$​-69.103 B
$​-65.679 B
ago 2022
$​-67.398 B
$​-75.268 B
$​-70.455 B
lug 2022
$​-70.650 B
$​-82.901 B
$​-80.879 B
giu 2022
$​-79.614 B
$​-86.787 B
$​-84.906 B
mag 2022
$​-85.546 B
$​-97.217 B
$​-86.686 B
apr 2022
$​-87.077 B
$​-100.875 B
$​-107.651 B
mar 2022
$​-109.802 B
$​-90.055 B
$​-89.799 B
feb 2022
$​-89.185 B
$​-85.834 B
$​-89.229 B
gen 2022
$​-89.692 B
$​-80.829 B
$​-81.957 B
dic 2021
$​-80.731 B
$​-73.992 B
$​-79.331 B
nov 2021
$​-80.172 B
$​-74.117 B
$​-67.116 B
ott 2021
$​-67.116 B
$​-77.480 B
$​-81.435 B
set 2021
$​-80.934 B
$​-71.858 B
$​-73.252 B
ago 2021
$​-73.252 B
$​-73.048 B
$​-70.051 B
lug 2021
$​-70.051 B
$​-73.764 B
$​-73.230 B
giu 2021
$​-75.749 B
$​-70.241 B
$​-70.994 B
12345
