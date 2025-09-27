Calendario Economico
Saldo Commerciale Stati Uniti (United States Trade Balance)
|Medio
|$-78.311 B
|$-173.298 B
|
$-59.086 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$33.988 B
|
$-78.311 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il saldo commerciale mostra una variazione tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano il saldo commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.
Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come gli Stati Uniti, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale, in questi casi, è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di un alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.
L'impatto del saldo commerciale sulle quotazioni in dollari è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e di altri indicatori economici, ad esempio la dinamica del PIL. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi, di conseguenza, influenzano il dollaro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Stati Uniti (United States Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
