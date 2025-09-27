CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
MNI
Settore
Azienda
Alto 41.5 42.5
47.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
45.8
41.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

MNI Chicago Business Barometer è un indicatore composito diffuso che riflette l'ambiente imprenditoriale a Chicago nel mese specificato. L'indicatore viene preparato dall'organizzazione no-profit Market News International Inc., uno dei principali fornitori statunitensi di notizie e analisi economiche, in collaborazione con la filiale di Chicago dell'Institute for Supply Management (ISM).

Il Chicago Business Barometer è anche conosciuto come Chicago PMI. Viene calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti nell'area di Chicagoland. Gli intervistati vengono chiamati a valutare il volume di produzione, i nuovi ordini, gli arretrati, la disoccupazione e le forniture nelle loro imprese. Invece di fornire una misura quantitativa, gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei cambiamenti nel mese in corso: se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata.

Il campione di intervistati comprende rappresentanti di grandi aziende industriali e di servizi della regione. Nonostante il fatto che l'indice sia calcolato solo per la regione di Chicago, i suoi dati sono chiaramente correlati con i comuni indici americani. Quindi, è interpretato come un indicatore principale dello stato dell'economia statunitense.

Letture superiori a 50 indicano un miglioramento del clima imprenditoriale nella regione e letture inferiori a 50 indicano cambiamenti negativi. I doveri dei responsabili degli acquisti implicano l'accesso anticipato alle informazioni sui cambiamenti della situazione economica. Pertanto, la crescita del PMI consente di prevedere la crescita della produzione a breve e medio termine.

Letture superiori rispetto alle previsioni sono considerate positive per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
41.5
42.5
47.1
lug 2025
47.1
42.4
40.4
giu 2025
40.4
42.6
40.5
mag 2025
40.5
46.2
44.6
apr 2025
44.6
53.1
47.6
mar 2025
47.6
40.3
45.5
feb 2025
45.5
43.4
39.5
gen 2025
39.5
41.8
36.9
dic 2024
36.9
39.2
40.2
nov 2024
40.2
37.4
41.6
ott 2024
41.6
42.6
46.6
set 2024
46.6
44.4
46.1
ago 2024
46.1
44.2
45.3
lug 2024
45.3
44.2
47.4
giu 2024
47.4
42.3
35.4
mag 2024
35.4
45.6
37.9
apr 2024
37.9
48.3
41.4
mar 2024
41.4
50.2
44.0
feb 2024
44.0
51.2
46.0
gen 2024
46.0
47.4
46.9
dic 2023
46.9
49.9
55.8
nov 2023
55.8
43.9
44.0
ott 2023
44.0
46.4
44.1
set 2023
44.1
45.8
48.7
ago 2023
48.7
42.1
42.8
lug 2023
42.8
40.9
41.5
giu 2023
41.5
44.5
40.4
mag 2023
40.4
46.2
48.6
apr 2023
48.6
43.7
43.8
mar 2023
43.8
43.9
43.6
feb 2023
43.6
44.6
44.3
gen 2023
44.3
41.0
44.9
dic 2022
44.9
41.2
37.2
nov 2022
37.2
45.4
45.2
ott 2022
45.2
48.9
45.7
set 2022
45.7
52.2
52.2
ago 2022
52.2
54.1
52.1
lug 2022
52.1
58.2
56.0
giu 2022
56.0
58.5
60.3
mag 2022
60.3
59.7
56.4
apr 2022
56.4
59.7
62.9
mar 2022
62.9
60.8
56.3
feb 2022
56.3
64.3
65.2
gen 2022
65.2
62.6
64.3
dic 2021
63.1
65.2
61.8
nov 2021
61.8
66.8
68.4
ott 2021
68.4
65.9
64.7
set 2021
64.7
70.3
66.8
ago 2021
66.8
70.1
73.4
lug 2021
73.4
70.9
66.1
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento