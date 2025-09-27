Calendario Economico
MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)
|Alto
|41.5
|42.5
|
47.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|45.8
|
41.5
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
MNI Chicago Business Barometer è un indicatore composito diffuso che riflette l'ambiente imprenditoriale a Chicago nel mese specificato. L'indicatore viene preparato dall'organizzazione no-profit Market News International Inc., uno dei principali fornitori statunitensi di notizie e analisi economiche, in collaborazione con la filiale di Chicago dell'Institute for Supply Management (ISM).
Il Chicago Business Barometer è anche conosciuto come Chicago PMI. Viene calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti nell'area di Chicagoland. Gli intervistati vengono chiamati a valutare il volume di produzione, i nuovi ordini, gli arretrati, la disoccupazione e le forniture nelle loro imprese. Invece di fornire una misura quantitativa, gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei cambiamenti nel mese in corso: se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata.
Il campione di intervistati comprende rappresentanti di grandi aziende industriali e di servizi della regione. Nonostante il fatto che l'indice sia calcolato solo per la regione di Chicago, i suoi dati sono chiaramente correlati con i comuni indici americani. Quindi, è interpretato come un indicatore principale dello stato dell'economia statunitense.
Letture superiori a 50 indicano un miglioramento del clima imprenditoriale nella regione e letture inferiori a 50 indicano cambiamenti negativi. I doveri dei responsabili degli acquisti implicano l'accesso anticipato alle informazioni sui cambiamenti della situazione economica. Pertanto, la crescita del PMI consente di prevedere la crescita della produzione a breve e medio termine.
Letture superiori rispetto alle previsioni sono considerate positive per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
