MNI Chicago Business Barometer è un indicatore composito diffuso che riflette l'ambiente imprenditoriale a Chicago nel mese specificato. L'indicatore viene preparato dall'organizzazione no-profit Market News International Inc., uno dei principali fornitori statunitensi di notizie e analisi economiche, in collaborazione con la filiale di Chicago dell'Institute for Supply Management (ISM).

Il Chicago Business Barometer è anche conosciuto come Chicago PMI. Viene calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti nell'area di Chicagoland. Gli intervistati vengono chiamati a valutare il volume di produzione, i nuovi ordini, gli arretrati, la disoccupazione e le forniture nelle loro imprese. Invece di fornire una misura quantitativa, gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei cambiamenti nel mese in corso: se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata.

Il campione di intervistati comprende rappresentanti di grandi aziende industriali e di servizi della regione. Nonostante il fatto che l'indice sia calcolato solo per la regione di Chicago, i suoi dati sono chiaramente correlati con i comuni indici americani. Quindi, è interpretato come un indicatore principale dello stato dell'economia statunitense.

Letture superiori a 50 indicano un miglioramento del clima imprenditoriale nella regione e letture inferiori a 50 indicano cambiamenti negativi. I doveri dei responsabili degli acquisti implicano l'accesso anticipato alle informazioni sui cambiamenti della situazione economica. Pertanto, la crescita del PMI consente di prevedere la crescita della produzione a breve e medio termine.

Letture superiori rispetto alle previsioni sono considerate positive per il dollaro USA.

Ultimi valori: