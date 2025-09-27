Calendario Economico
Indice dei Prezzi all'Importazione Stati Uniti m/m (United States Import Price Index m/m)
L'Indice dei Prezzi all'Importazione m/m riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi che vengono importati negli Stati Uniti ma prodotti al di fuori del Paese nel mese dato rispetto al precedente.
La maggior parte dei dati sui prezzi viene raccolta da un sondaggio tra gli importatori statunitensi. Il 25% dei beni e servizi del paniere utilizzati per il calcolo dell'indice viene rivisto due volte l'anno. Tale revisione consente di tenere conto della comparsa di nuovi beni sul mercato e della riduzione della quota relativa di beni esistenti nel fatturato commerciale. I pesi sono dati a tutte le posizioni nel calcolo dell'indice. L'indice non è destagionalizzato. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano le variazioni dell'indice su diversi mesi per una corretta interpretazione.
Il calcolo dell'indice include tutti i beni, ad eccezione dei beni militari, delle opere d'arte, degli oggetti usati (compresi quelli restaurati e rinnovati), delle donazioni di beneficenza, delle attrezzature ferroviarie e di alcuni tipi di importazioni (beni strumentali personalizzati). Il trasporto aereo di merci e passeggeri è incluso nel calcolo dell'indice.
L'Indice dei Prezzi alle Importazioni viene utilizzato come deflatore per la preparazione delle statistiche commerciali nazionali. Gli economisti usano l'indice per prevedere l'inflazione a breve termine. L'indice viene utilizzato anche per valutare il cambiamento nella struttura dei flussi commerciali.
L'impatto dell'indice sulle quotazioni in dollari è associato alla valutazione dell'inflazione. In generale, la sua crescita è considerata positiva per il dollaro.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
