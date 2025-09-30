CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi delle Case negli Stati Uniti (HPI) a/a (United States House Price Index (HPI) y/y)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Agenzia Federale per il Finanziamento degli Alloggi (Federal Housing Finance Agency)
Settore
Housing
Basso 2.3% 2.6%
2.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.6%
2.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice House Price Index su base annua misura le variazioni medie del valore delle case unifamiliari negli Stati Uniti nel mese dato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi delle abitazioni può rafforzare la fiducia dei consumatori e portare ad un aumento della spesa dei consumatori che, a sua volta, può portare ad un aumento dello sviluppo economico e dell'inflazione. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Case negli Stati Uniti (HPI) a/a (United States House Price Index (HPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.3%
2.6%
2.7%
giu 2025
2.6%
2.3%
2.9%
mag 2025
2.8%
2.5%
3.2%
apr 2025
3.0%
2.9%
3.9%
mar 2025
3.8%
3.4%
3.9%
feb 2025
3.9%
5.3%
5.0%
gen 2025
4.9%
4.8%
4.8%
dic 2024
4.7%
3.9%
4.5%
nov 2024
4.2%
4.3%
4.5%
ott 2024
4.4%
5.0%
4.5%
set 2024
4.4%
4.1%
4.4%
ago 2024
4.2%
4.3%
4.7%
lug 2024
4.5%
4.2%
5.3%
giu 2024
5.2%
5.6%
5.9%
mag 2024
5.7%
5.7%
6.5%
apr 2024
6.3%
6.7%
6.7%
mar 2024
6.7%
7.1%
7.1%
feb 2024
7.0%
6.0%
6.5%
gen 2024
6.3%
8.2%
6.7%
dic 2023
6.6%
7.1%
6.7%
nov 2023
6.6%
5.2%
6.3%
ott 2023
6.3%
6.1%
6.2%
set 2023
6.1%
6.9%
5.8%
ago 2023
5.6%
5.6%
4.6%
lug 2023
4.6%
2.7%
3.2%
giu 2023
3.1%
2.8%
mag 2023
2.8%
2.6%
3.1%
apr 2023
3.1%
3.1%
3.7%
mar 2023
3.6%
2.4%
4.3%
feb 2023
4.0%
3.8%
5.3%
gen 2023
5.3%
5.1%
6.7%
dic 2022
6.6%
6.8%
8.2%
nov 2022
8.2%
9.5%
9.8%
ott 2022
9.8%
11.2%
11.1%
set 2022
11.0%
10.5%
12.0%
ago 2022
11.9%
12.6%
13.9%
lug 2022
13.9%
15.4%
16.3%
giu 2022
16.3%
17.1%
18.3%
mag 2022
18.3%
17.6%
18.9%
apr 2022
18.8%
17.9%
19.1%
mar 2022
19.0%
19.5%
19.3%
feb 2022
19.4%
18.4%
18.3%
gen 2022
18.2%
18.5%
17.7%
dic 2021
17.6%
18.6%
17.6%
nov 2021
17.5%
18.4%
17.4%
ott 2021
17.4%
16.8%
17.7%
set 2021
17.7%
19.3%
18.5%
ago 2021
18.5%
18.5%
19.2%
lug 2021
19.2%
19.6%
18.9%
giu 2021
18.8%
19.1%
18.2%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento