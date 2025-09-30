L'indice House Price Index su base annua misura le variazioni medie del valore delle case unifamiliari negli Stati Uniti nel mese dato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi delle abitazioni può rafforzare la fiducia dei consumatori e portare ad un aumento della spesa dei consumatori che, a sua volta, può portare ad un aumento dello sviluppo economico e dell'inflazione. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

