CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Orario Medio Settimanale Stati Uniti (United States Average Weekly Hours)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Basso 34.2 34.2
34.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
34.2
34.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore delle Ore Settimanali Medie mostra il numero medio di ore di lavoro settimanali per coloro che sono impiegati in aziende private statunitensi non agricole.

Il calcolo dell'indicatore include solo gli individui impiegati nel settore commerciale dell'economia. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

I dati sono destagionalizzati per mitigare la volatilità tecnica, che non è collegata ai cambiamenti della situazione economica.

Il calcolo tiene conto di tutti i rami del settore produttivo e del settore dei servizi, compresa l'estrazione e la lavorazione delle risorse, l'edilizia, l'industria leggera e pesante (la produzione di beni durevoli e non durevoli è contabilizzato separatamente), l'informazione, i servizi finanziari, educativi, l'assistenza sanitaria, il commercio, i trasporti, ecc.

L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Viene utilizzato nella valutazione dei cambiamenti a breve termine nella domanda di forza lavoro e nell'intensità della produzione. Un aumento delle ore settimanali medie non è un indicatore interpretato separatamente. Viene valutato insieme alla retribuzione oraria media. La crescita di entrambi gli indicatori può indicare una crescita dell'inflazione e può, quindi, incidere positivamente sulle quotazioni in dollari. Se l'orario di lavoro viene ridotto e i salari medi diminuiscono, questo è un segnale inquietante per l'economia nazionale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Orario Medio Settimanale Stati Uniti (United States Average Weekly Hours)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
34.2
34.2
34.2
lug 2025
34.3
34.2
34.2
giu 2025
34.2
34.2
34.3
mag 2025
34.3
34.2
34.3
apr 2025
34.3
34.2
34.3
mar 2025
34.2
34.1
34.2
feb 2025
34.1
34.2
34.1
gen 2025
34.1
34.3
34.2
dic 2024
34.3
34.3
34.3
nov 2024
34.3
34.3
34.2
ott 2024
34.3
34.3
34.3
set 2024
34.2
34.3
34.3
ago 2024
34.3
34.3
34.2
lug 2024
34.2
34.3
34.3
giu 2024
34.3
34.3
34.3
mag 2024
34.3
34.3
34.3
apr 2024
34.3
34.3
34.4
mar 2024
34.4
34.3
34.3
feb 2024
34.3
34.2
34.2
gen 2024
34.1
34.3
34.3
dic 2023
34.3
34.4
34.4
nov 2023
34.4
34.4
34.3
ott 2023
34.3
34.4
34.4
set 2023
34.4
34.4
34.4
ago 2023
34.4
34.4
34.3
lug 2023
34.3
34.4
34.4
giu 2023
34.4
34.4
34.3
mag 2023
34.3
34.5
34.4
apr 2023
34.4
34.5
34.4
mar 2023
34.4
34.5
34.5
feb 2023
34.5
34.5
34.6
gen 2023
34.7
34.5
34.4
dic 2022
34.3
34.5
34.4
nov 2022
34.4
34.5
34.5
ott 2022
34.5
34.6
34.5
set 2022
34.5
34.6
34.5
ago 2022
34.5
34.6
34.6
lug 2022
34.6
34.6
34.6
giu 2022
34.5
34.6
34.5
mag 2022
34.6
34.6
34.6
apr 2022
34.6
34.6
34.6
mar 2022
34.6
34.6
34.7
feb 2022
34.7
34.6
34.6
gen 2022
34.5
34.7
34.7
dic 2021
34.7
34.7
34.7
nov 2021
34.8
34.7
34.7
ott 2021
34.7
34.7
34.8
set 2021
34.8
34.7
34.6
ago 2021
34.7
34.8
34.7
lug 2021
34.8
34.9
34.8
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento