L'indicatore delle Ore Settimanali Medie mostra il numero medio di ore di lavoro settimanali per coloro che sono impiegati in aziende private statunitensi non agricole.

Il calcolo dell'indicatore include solo gli individui impiegati nel settore commerciale dell'economia. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

I dati sono destagionalizzati per mitigare la volatilità tecnica, che non è collegata ai cambiamenti della situazione economica.

Il calcolo tiene conto di tutti i rami del settore produttivo e del settore dei servizi, compresa l'estrazione e la lavorazione delle risorse, l'edilizia, l'industria leggera e pesante (la produzione di beni durevoli e non durevoli è contabilizzato separatamente), l'informazione, i servizi finanziari, educativi, l'assistenza sanitaria, il commercio, i trasporti, ecc.

L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Viene utilizzato nella valutazione dei cambiamenti a breve termine nella domanda di forza lavoro e nell'intensità della produzione. Un aumento delle ore settimanali medie non è un indicatore interpretato separatamente. Viene valutato insieme alla retribuzione oraria media. La crescita di entrambi gli indicatori può indicare una crescita dell'inflazione e può, quindi, incidere positivamente sulle quotazioni in dollari. Se l'orario di lavoro viene ridotto e i salari medi diminuiscono, questo è un segnale inquietante per l'economia nazionale.

Ultimi valori: