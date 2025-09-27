Calendario Economico
Orario Medio Settimanale Stati Uniti (United States Average Weekly Hours)
|Basso
|34.2
|34.2
|
34.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|34.2
|
34.2
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore delle Ore Settimanali Medie mostra il numero medio di ore di lavoro settimanali per coloro che sono impiegati in aziende private statunitensi non agricole.
Il calcolo dell'indicatore include solo gli individui impiegati nel settore commerciale dell'economia. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.
I dati sono destagionalizzati per mitigare la volatilità tecnica, che non è collegata ai cambiamenti della situazione economica.
Il calcolo tiene conto di tutti i rami del settore produttivo e del settore dei servizi, compresa l'estrazione e la lavorazione delle risorse, l'edilizia, l'industria leggera e pesante (la produzione di beni durevoli e non durevoli è contabilizzato separatamente), l'informazione, i servizi finanziari, educativi, l'assistenza sanitaria, il commercio, i trasporti, ecc.
L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Viene utilizzato nella valutazione dei cambiamenti a breve termine nella domanda di forza lavoro e nell'intensità della produzione. Un aumento delle ore settimanali medie non è un indicatore interpretato separatamente. Viene valutato insieme alla retribuzione oraria media. La crescita di entrambi gli indicatori può indicare una crescita dell'inflazione e può, quindi, incidere positivamente sulle quotazioni in dollari. Se l'orario di lavoro viene ridotto e i salari medi diminuiscono, questo è un segnale inquietante per l'economia nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Orario Medio Settimanale Stati Uniti (United States Average Weekly Hours)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
