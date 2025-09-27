Ordini di beni strumentali non di difesa escl. gli Aerei m/m mostrano una variazione del valore degli ordini di beni strumentali ricevuti dai produttori statunitensi nel mese dato momento rispetto al precedente. I beni strumentali non destinati alla difesa non includono aerei e prodotti fabbricati per ordine del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (come armi, uniformi militari, ecc.).

I beni strumentali comprendono i beni materiali di grandi e piccoli produttori di beni e servizi. Tali beni includono tra le altre cose automobili, attrezzature, macchinari agricoli, trasporti, attrezzature mediche, ecc. I beni strumentali includono oggetti grandi e complessi, nonché fili, respiratori, apparecchiature digitali, strumenti musicali, dispositivi per l'industria della bellezza, ecc.

Pertanto, gli ordini di beni strumentali possono essere considerati un indicatore principale dello sviluppo dell'industria e del settore dei servizi. Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare se le aziende stanno pianificando di espandere le loro attività (corretto per l'ammortamento, cioè la perdita annuale del valore delle attività materiali).

La crescita del numero di ordini di beni strumentali consente di prevedere l'espansione dell'attività produttiva e il miglioramento del clima imprenditoriale nazionale. Pertanto la crescita potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

