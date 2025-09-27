Calendario Economico
Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aereo Stati Uniti m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)
|Basso
|0.6%
|-0.2%
|
0.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Ordini di beni strumentali non di difesa escl. gli Aerei m/m mostrano una variazione del valore degli ordini di beni strumentali ricevuti dai produttori statunitensi nel mese dato momento rispetto al precedente. I beni strumentali non destinati alla difesa non includono aerei e prodotti fabbricati per ordine del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (come armi, uniformi militari, ecc.).
I beni strumentali comprendono i beni materiali di grandi e piccoli produttori di beni e servizi. Tali beni includono tra le altre cose automobili, attrezzature, macchinari agricoli, trasporti, attrezzature mediche, ecc. I beni strumentali includono oggetti grandi e complessi, nonché fili, respiratori, apparecchiature digitali, strumenti musicali, dispositivi per l'industria della bellezza, ecc.
Pertanto, gli ordini di beni strumentali possono essere considerati un indicatore principale dello sviluppo dell'industria e del settore dei servizi. Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare se le aziende stanno pianificando di espandere le loro attività (corretto per l'ammortamento, cioè la perdita annuale del valore delle attività materiali).
La crescita del numero di ordini di beni strumentali consente di prevedere l'espansione dell'attività produttiva e il miglioramento del clima imprenditoriale nazionale. Pertanto la crescita potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aereo Stati Uniti m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
