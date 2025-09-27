Le Transazioni Nette a Lungo Termine TIC forniscono una somma di acquisti lordi di titoli statunitensi da parte di investitori stranieri meno vendite lorde di titoli da parte di stranieri a cittadini statunitensi. Il Tesoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto mensilmente come parte dei dati del Treasury International Capital (TIC).

Il rapporto riflette il movimento della maggior parte dei tipi di titoli, come titoli del Tesoro, azioni societarie e obbligazioni.

Tuttavia, il rapporto non può essere considerato completo, in quanto non riflette l'intero movimento delle attività. Ad esempio, se i titoli statunitensi acquistati da un residente straniero sono conservati su un conto personale in un paese terzo, tali titoli non si rifletteranno nel rapporto. Inoltre, gli stranieri possono trattenere il dollaro USA e altre attività che non sono contabilizzate nei rapporti TIC.

Nonostante le riserve suddette, il rapporto TIC svolge un ruolo importante nel contesto delle notizie economiche ed è strettamente monitorato dagli investitori. Le transazioni con residenti stranieri in titoli a lungo termine riflettono la partecipazione straniera al mercato statunitense e viceversa.

Un aumento della domanda di strumenti finanziari statunitensi può portare ad un aumento del valore del dollaro USA, dal momento che gli investitori stranieri sono costretti ad acquistare valuta americana per tali transazioni. Inoltre, i dati sulle transazioni a lungo termine possono influenzare i tassi di interesse. L'indicatore ha il maggiore impatto sui mercati mobiliari.

