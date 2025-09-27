Retail Control m/m riflette una variazione delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel cosiddetto gruppo di controllo nel mese segnalato rispetto al precedente. Questo gruppo comprende tutti i rivenditori statunitensi, ad eccezione di alimenti, automobili, materiali da costruzione e carburante per motori.

Questi gruppi sono esclusi dal calcolo dell'indicatore per l'elevata volatilità dei loro prezzi. Ad esempio, i prezzi dei prodotti stagionali aumentano nei periodi in cui devono essere importati da altri paesi o da altre zone climatiche. Le automobili sono considerate altamente volatili per le vendite al dettaglio generali a causa dell'elevato prezzo unitario. Pertanto, anche un piccolo aumento del numero di unità vendute porta ad un aumento del volume monetario delle vendite al dettaglio. Anche i materiali edili sono esclusi dal calcolo a causa delle caratteristiche stagionali: la costruzione e la ristrutturazione sono tradizionalmente più attive in estate e, quindi, le vendite al dettaglio crescono in questo momento. Le vendite al dettaglio di carburante per motori aumentano anche in estate, quando le persone iniziano a viaggiare in auto in tutto il Paese.

Il gruppo di controllo viene utilizzato come misura della spesa "Core" dei consumatori e viene applicato in ulteriori calcoli PCE. Poiché si tratta di un indicatore ausiliario, caratterizza indirettamente l'inflazione statunitense. Quindi, influenza indirettamente le quotazioni in dollari attraverso il PCE.

Ultimi valori: