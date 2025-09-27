CalendarioSezioni

Attività Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Basso N/D 54.7
52.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM è uno dei quattro indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette i cambiamenti dell'attività commerciale nel settore dei servizi negli Stati Uniti.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se l'attività commerciale è diminuita, aumentata o non è cambiata nell'ultimo mese. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice dell'attività commerciale non manifatturiera riflette le condizioni di fare affari nel Paese. La crescita dell'indice indica un miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie, nonché un aumento della produzione di servizi. Il settore dei servizi contribuisce molto al PIL del Paese, quindi la crescita dell'attività imprenditoriale può essere interpretata come un indicatore principale della crescita del PIL e dell'espansione dell'economia.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
54.7
52.6
lug 2025
52.6
53.5
54.2
giu 2025
54.2
51.7
50.0
mag 2025
50.0
55.2
53.7
apr 2025
53.7
55.3
55.9
mar 2025
55.9
55.4
54.4
feb 2025
54.4
55.4
54.5
gen 2025
54.5
55.4
58.0
dic 2024
58.2
55.0
53.7
nov 2024
53.7
55.0
57.2
ott 2024
57.2
54.8
59.9
set 2024
59.9
55.3
53.3
ago 2024
53.3
55.6
54.5
lug 2024
54.5
53.5
49.6
giu 2024
49.6
60.1
61.2
mag 2024
61.2
53.8
50.9
apr 2024
50.9
56.9
57.4
mar 2024
57.4
56.7
57.2
feb 2024
57.2
56.6
55.8
gen 2024
55.8
57.1
55.8
dic 2023
56.6
56.5
55.1
nov 2023
55.1
56.7
54.1
ott 2023
54.1
56.5
58.8
set 2023
58.8
57.2
57.3
ago 2023
57.3
54.9
57.1
lug 2023
57.1
57.2
59.2
giu 2023
59.2
60.0
51.5
mag 2023
51.5
58.1
52.0
apr 2023
52.0
58.6
55.4
mar 2023
55.4
58.7
56.3
feb 2023
56.3
58.5
60.4
gen 2023
60.4
58.3
53.5
dic 2022
54.7
58.4
64.7
nov 2022
64.7
58.2
55.7
ott 2022
55.7
58.8
59.1
set 2022
59.1
59.5
60.9
ago 2022
60.9
60.7
59.9
lug 2022
59.9
62.1
56.1
giu 2022
56.1
63.2
54.5
mag 2022
54.5
64.1
59.1
apr 2022
59.1
64.8
55.5
mar 2022
55.5
65.5
55.1
feb 2022
55.1
66.2
59.9
gen 2022
59.9
65.9
68.3
dic 2021
67.6
64.8
74.6
nov 2021
74.6
63.9
69.8
ott 2021
69.8
62.9
62.3
set 2021
62.3
62.6
60.1
ago 2021
60.1
62.3
67.0
lug 2021
67.0
61.8
60.4
