Calendario Economico
Attività Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)
|Basso
|N/D
|54.7
|
52.6
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM è uno dei quattro indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette i cambiamenti dell'attività commerciale nel settore dei servizi negli Stati Uniti.
Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se l'attività commerciale è diminuita, aumentata o non è cambiata nell'ultimo mese. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.
L'indice dell'attività commerciale non manifatturiera riflette le condizioni di fare affari nel Paese. La crescita dell'indice indica un miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie, nonché un aumento della produzione di servizi. Il settore dei servizi contribuisce molto al PIL del Paese, quindi la crescita dell'attività imprenditoriale può essere interpretata come un indicatore principale della crescita del PIL e dell'espansione dell'economia.
Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
