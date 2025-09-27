Calendario Economico
Ordini di Fabbrica Stati Uniti m/m (United States Factory Orders m/m)
|Medio
|-1.3%
|0.1%
|
-4.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
-1.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore m/m degli Ordini di Fabbrica mostra le variazioni del volume degli ordini di beni durevoli e non durevoli ricevuti dalle società statunitensi nel mese dato rispetto al mese precedente.
Tutti i nuovi ordini di manufatti sono inclusi nel calcolo. Qui, un ordine è un messaggio di intenzione di acquistare beni con consegna immediata o futura. Le statistiche includono solo gli ordini confermati da documenti legali obbligatori (contratti, lettere, assegni, ecc.). Gli ordini annullati non sono inclusi nel report.
I dati per l'elaborazione sono ottenuti dall'indagine delle aziende industriali con consegne mensili di $ 500 milioni e oltre. Tuttavia, al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'indagine comprende anche piccole imprese accuratamente selezionate.
L'indicatore è incluso nel cosiddetto rapporto M3 che caratterizza l'attività nel settore industriale statunitense. Oltre al numero di ordini, tiene conto della quantità di scorte di spedizione delle merci. M3 viene utilizzato per previsioni a breve termine dell'attività di produzione.
La crescita del numero di ordini è una caratteristica indiretta della domanda dei consumatori di manufatti. Permette di prevedere un aumento dell'attività produttiva nel prossimo futuro. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Fabbrica Stati Uniti m/m (United States Factory Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
