Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni (TIPS) (United States 10-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Medio 1.734%
1.985%
1.734%
L'asta TIPS a 10 anni rappresenta il rendimento percentuale dei titoli protetti dall'inflazione del Tesoro con scadenza a 10 anni. La differenza tra il rendimento dei TIPS e quello dei buoni del Tesoro standard è considerata un segnale delle previsioni degli investitori per quanto riguarda il livello di inflazione.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni (TIPS) (United States 10-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
1.734%
1.985%
1.985%
2.220%
2.220%
1.935%
1.935%
2.243%
2.243%
2.071%
2.071%
1.592%
1.592%
1.883%
1.883%
2.184%
2.184%
1.932%
1.932%
1.810%
1.810%
2.180%
2.180%
2.094%
2.094%
1.495%
1.495%
1.395%
1.395%
1.182%
1.182%
1.220%
1.220%
1.485%
1.485%
1.248%
1.248%
0.630%
0.630%
0.232%
0.232%
-0.589%
-0.589%
-0.540%
-0.540%
-1.145%
-1.145%
-0.939%
-0.939%
-1.016%
-1.016%
-0.805%
-0.805%
-0.580%
-0.580%
-0.987%
-0.987%
-0.867%
-0.867%
-0.966%
-0.966%
-0.930%
-0.930%
-0.470%
-0.470%
0.680%
0.680%
0.036%
0.036%
0.149%
0.149%
0.174%
0.174%
0.282%
0.282%
0.567%
0.567%
0.578%
0.578%
0.919%
0.919%
1.109%
1.109%
0.910%
0.910%
0.762%
0.762%
0.934%
0.934%
0.764%
0.764%
0.548%
0.548%
0.512%
0.512%
0.450%
0.450%
0.489%
0.489%
0.420%
12
