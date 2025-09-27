Calendario Economico
Utili Reali Stati Uniti m/m (United States Real Earnings m/m)
I Guadagni Reali m/m mostrano le variazioni dei guadagni effettivi della popolazione nel mese dato rispetto al precedente. Il calcolo include salari, bonus e altri redditi meno pagamenti obbligatori (principalmente tasse). Pertanto, i guadagni reali riflettono il potere d'acquisto reale della popolazione.
Gli utili reali vengono adeguati per tener conto dell'inflazione e sono calcolati in relazione al periodo di riferimento a partire dal 1982. Nel 1982, i guadagni reali della popolazione erano fissati a $ 84 a settimana. Quando si calcola l'indicatore, il reddito settimanale medio totale viene adeguato all'inflazione tenendo conto dell'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo).
I dati sui guadagni dei dipendenti sono calcolati sulla base di un sondaggio di circa 147.000 imprese commerciali e istituzioni governative che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.
Il puro indicatore dei guadagni reali senza altri parametri non può caratterizzare il tenore di vita generale, poiché è influenzato dal reddito familiare totale, dai pagamenti sociali, nonché dalla durata dell'occupazione e della disoccupazione. Pertanto, il calcolo dell'indicatore include lavori part-time e full-time, nonché il rapporto tra lavori a bassa retribuzione e ad alta retribuzione. Tuttavia queste cifre sono implicite, perché viene utilizzata una cifra media.
La crescita degli utili reali porta generalmente ad un aumento della spesa dei consumatori (e, quindi, alla crescita inflazionistica): ecco perché può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Utili Reali Stati Uniti m/m (United States Real Earnings m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
