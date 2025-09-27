Il Tasso di Disoccupazione è una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.

I dati statistici sulla disoccupazione vengono raccolti intervistando circa 110.000 persone (60.000 famiglie) in tutta la nazione. Sono esclusi dall'indagine i minori di 16 anni, coloro che prestano servizio nelle forze armate, le persone in istituti penitenziali e ospedali psichiatrici.

Questo indicatore (chiamato anche U3) è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Tuttavia, questo non è l'unico indicatore di disoccupazione disponibile. Ad esempio, la sua differenza rispetto all'U6 è che gli individui impiegati part-time o temporaneamente a causa di motivi economici non sono inclusi nelle statistiche e sono considerati impiegati secondo l’U3. Inoltre, l'indicatore non tiene conto delle persone che desiderano lavorare ma non possono per motivi diversi (come disabilità e altri) e di coloro che si sono scoraggiati dopo aver cercato lavoro e non cercano più lavoro. Quindi, gli U3 sono spesso criticati per aver mostrato un quadro molto ottimistico del mercato del lavoro.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore predittivo. La sua crescita o diminuzione è il risultato di variazioni della situazione economica.

La diminuzione della disoccupazione è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

