Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Stati Uniti (United States Unemployment Rate)
|Alto
|4.3%
|4.1%
|
4.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.2%
|
4.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione è una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.
I dati statistici sulla disoccupazione vengono raccolti intervistando circa 110.000 persone (60.000 famiglie) in tutta la nazione. Sono esclusi dall'indagine i minori di 16 anni, coloro che prestano servizio nelle forze armate, le persone in istituti penitenziali e ospedali psichiatrici.
Questo indicatore (chiamato anche U3) è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Tuttavia, questo non è l'unico indicatore di disoccupazione disponibile. Ad esempio, la sua differenza rispetto all'U6 è che gli individui impiegati part-time o temporaneamente a causa di motivi economici non sono inclusi nelle statistiche e sono considerati impiegati secondo l’U3. Inoltre, l'indicatore non tiene conto delle persone che desiderano lavorare ma non possono per motivi diversi (come disabilità e altri) e di coloro che si sono scoraggiati dopo aver cercato lavoro e non cercano più lavoro. Quindi, gli U3 sono spesso criticati per aver mostrato un quadro molto ottimistico del mercato del lavoro.
Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore predittivo. La sua crescita o diminuzione è il risultato di variazioni della situazione economica.
La diminuzione della disoccupazione è considerata positiva per le quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Stati Uniti (United States Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
