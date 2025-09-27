CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tasso di Disoccupazione Stati Uniti (United States Unemployment Rate)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Alto 4.3% 4.1%
4.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.2%
4.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Tasso di Disoccupazione è una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.

I dati statistici sulla disoccupazione vengono raccolti intervistando circa 110.000 persone (60.000 famiglie) in tutta la nazione. Sono esclusi dall'indagine i minori di 16 anni, coloro che prestano servizio nelle forze armate, le persone in istituti penitenziali e ospedali psichiatrici.

Questo indicatore (chiamato anche U3) è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense. Tuttavia, questo non è l'unico indicatore di disoccupazione disponibile. Ad esempio, la sua differenza rispetto all'U6 è che gli individui impiegati part-time o temporaneamente a causa di motivi economici non sono inclusi nelle statistiche e sono considerati impiegati secondo l’U3. Inoltre, l'indicatore non tiene conto delle persone che desiderano lavorare ma non possono per motivi diversi (come disabilità e altri) e di coloro che si sono scoraggiati dopo aver cercato lavoro e non cercano più lavoro. Quindi, gli U3 sono spesso criticati per aver mostrato un quadro molto ottimistico del mercato del lavoro.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore predittivo. La sua crescita o diminuzione è il risultato di variazioni della situazione economica.

La diminuzione della disoccupazione è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Stati Uniti (United States Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
4.3%
4.1%
4.2%
lug 2025
4.2%
4.0%
4.1%
giu 2025
4.1%
4.3%
4.2%
mag 2025
4.2%
4.0%
4.2%
apr 2025
4.2%
4.4%
4.2%
mar 2025
4.2%
4.2%
4.1%
feb 2025
4.1%
3.9%
4.0%
gen 2025
4.0%
4.0%
4.1%
dic 2024
4.1%
4.3%
4.2%
nov 2024
4.2%
4.1%
4.1%
ott 2024
4.1%
4.1%
4.1%
set 2024
4.1%
4.2%
4.2%
ago 2024
4.2%
4.2%
4.3%
lug 2024
4.3%
4.0%
4.1%
giu 2024
4.1%
3.9%
4.0%
mag 2024
4.0%
3.8%
3.9%
apr 2024
3.9%
3.7%
3.8%
mar 2024
3.8%
3.7%
3.9%
feb 2024
3.9%
3.7%
3.7%
gen 2024
3.7%
3.8%
3.7%
dic 2023
3.7%
3.8%
3.7%
nov 2023
3.7%
3.8%
3.9%
ott 2023
3.9%
3.8%
3.8%
set 2023
3.8%
3.6%
3.8%
ago 2023
3.8%
3.5%
3.5%
lug 2023
3.5%
3.6%
3.6%
giu 2023
3.6%
3.5%
3.7%
mag 2023
3.7%
3.4%
3.4%
apr 2023
3.4%
3.5%
3.5%
mar 2023
3.5%
3.5%
3.6%
feb 2023
3.6%
3.4%
3.4%
gen 2023
3.4%
3.6%
3.5%
dic 2022
3.5%
3.7%
3.6%
nov 2022
3.7%
3.6%
3.7%
ott 2022
3.7%
3.6%
3.5%
set 2022
3.5%
3.6%
3.7%
ago 2022
3.7%
3.5%
3.5%
lug 2022
3.5%
3.6%
3.6%
giu 2022
3.6%
3.6%
3.6%
mag 2022
3.6%
3.6%
3.6%
apr 2022
3.6%
3.7%
3.6%
mar 2022
3.6%
3.9%
3.8%
feb 2022
3.8%
3.9%
4.0%
gen 2022
4.0%
4.0%
3.9%
dic 2021
3.9%
4.4%
4.2%
nov 2021
4.2%
4.7%
4.6%
ott 2021
4.6%
5.0%
4.8%
set 2021
4.8%
5.3%
5.2%
ago 2021
5.2%
5.7%
5.4%
lug 2021
5.4%
5.9%
5.9%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento