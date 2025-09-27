CalendarioSezioni

Libri Paga del Governo Stati Uniti (United States Government Payrolls)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Basso -16 K 20 K
2 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-14 K
-16 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Un cambiamento nei Libri Paga del Governo mostra quanti nuovi posti di lavoro sono stati creati nel settore pubblico statunitense nel mese segnalato. Il rapporto è calcolato sulla base dei dati sul numero di dipendenti a tempo pieno nelle istituzioni e nei dipartimenti governativi.

Il rapporto delle Libri Paga Statali è un indicatore secondario della salute economica. Il numero di posti vacanti, qui, è relativamente costante e non è sempre direttamente correlato alle fluttuazioni finanziarie ed economiche. Tuttavia, questa cifra è inclusa nel rapporto generale sui Libri Paga Non Agricoli e può influenzare questo importante indicatore.

Un cambiamento nel numero di cittadini occupati è uno dei più forti driver a breve termine del mercato del dollaro, ecco perché far parte di questo rapporto i libri paga del governo possono influenzare le quotazioni in dollari USA. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga del Governo Stati Uniti (United States Government Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-16 K
20 K
2 K
lug 2025
-10 K
49 K
11 K
giu 2025
73 K
20 K
7 K
mag 2025
-1 K
18 K
1 K
apr 2025
10 K
13 K
15 K
mar 2025
19 K
17 K
1 K
feb 2025
11 K
21 K
44 K
gen 2025
32 K
22 K
34 K
dic 2024
33 K
22 K
30 K
nov 2024
33 K
19 K
38 K
ott 2024
40 K
28 K
31 K
set 2024
31 K
34 K
45 K
ago 2024
24 K
58 K
15 K
lug 2024
17 K
55 K
43 K
giu 2024
70 K
23 K
25 K
mag 2024
43 K
-45 K
7 K
apr 2024
8 K
40 K
72 K
mar 2024
71 K
28 K
63 K
feb 2024
52 K
29 K
52 K
gen 2024
36 K
32 K
55 K
dic 2023
52 K
4 K
37 K
nov 2023
49 K
2 K
65 K
ott 2023
51 K
-3 K
51 K
set 2023
73 K
-5 K
50 K
ago 2023
8 K
-2 K
2 K
lug 2023
15 K
5 K
57 K
giu 2023
60 K
7 K
47 K
mag 2023
56 K
2 K
41 K
apr 2023
23 K
-8 K
42 K
mar 2023
47 K
-12 K
60 K
feb 2023
46 K
-4 K
118 K
gen 2023
74 K
13 K
-9 K
dic 2022
3 K
19 K
54 K
nov 2022
42 K
2 K
36 K
ott 2022
28 K
-19 K
-4 K
set 2022
-25 K
-20 K
40 K
ago 2022
7 K
4 K
49 K
lug 2022
57 K
27 K
-6 K
giu 2022
-9 K
25 K
48 K
mag 2022
57 K
-12 K
31 K
apr 2022
22 K
-45 K
4 K
mar 2022
5 K
-32 K
11 K
feb 2022
24 K
26 K
33 K
gen 2022
23 K
69 K
7 K
dic 2021
-12 K
29 K
-21 K
nov 2021
-25 K
-46 K
-82 K
ott 2021
-73 K
-88 K
-53 K
set 2021
-123 K
-4 K
34 K
ago 2021
-8 K
53 K
255 K
lug 2021
240 K
0 K
169 K
