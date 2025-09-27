Calendario Economico
Libri Paga del Governo Stati Uniti (United States Government Payrolls)
|Basso
|-16 K
|20 K
|
2 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-14 K
|
-16 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Un cambiamento nei Libri Paga del Governo mostra quanti nuovi posti di lavoro sono stati creati nel settore pubblico statunitense nel mese segnalato. Il rapporto è calcolato sulla base dei dati sul numero di dipendenti a tempo pieno nelle istituzioni e nei dipartimenti governativi.
Il rapporto delle Libri Paga Statali è un indicatore secondario della salute economica. Il numero di posti vacanti, qui, è relativamente costante e non è sempre direttamente correlato alle fluttuazioni finanziarie ed economiche. Tuttavia, questa cifra è inclusa nel rapporto generale sui Libri Paga Non Agricoli e può influenzare questo importante indicatore.
Un cambiamento nel numero di cittadini occupati è uno dei più forti driver a breve termine del mercato del dollaro, ecco perché far parte di questo rapporto i libri paga del governo possono influenzare le quotazioni in dollari USA. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga del Governo Stati Uniti (United States Government Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
