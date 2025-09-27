Un cambiamento nei Libri Paga del Governo mostra quanti nuovi posti di lavoro sono stati creati nel settore pubblico statunitense nel mese segnalato. Il rapporto è calcolato sulla base dei dati sul numero di dipendenti a tempo pieno nelle istituzioni e nei dipartimenti governativi.

Il rapporto delle Libri Paga Statali è un indicatore secondario della salute economica. Il numero di posti vacanti, qui, è relativamente costante e non è sempre direttamente correlato alle fluttuazioni finanziarie ed economiche. Tuttavia, questa cifra è inclusa nel rapporto generale sui Libri Paga Non Agricoli e può influenzare questo importante indicatore.

Un cambiamento nel numero di cittadini occupati è uno dei più forti driver a breve termine del mercato del dollaro, ecco perché far parte di questo rapporto i libri paga del governo possono influenzare le quotazioni in dollari USA. Una crescita superiore alle previsioni delle buste paga può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: