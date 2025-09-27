Le Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. gli Aerei m/m riflettono una variazione percentuale delle consegne di armi leggere, macchine e attrezzature agricole, attrezzature per l'edilizia, turbine, generatori e altre apparecchiature per la trasmissione di energia, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, autocarri pesanti, mobili per uffici e imprese, nonché materie prime mediche nel mese in questione rispetto al precedente. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

