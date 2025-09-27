CalendarioSezioni

Spedizioni Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Federal Reserve Bank di Richmond (Federal Reserve Bank of Richmond)
Basso -20
-5
Ultima versione
Precedente
-20
Prossima versione
Precedente
Le Spedizioni Manifatturiere della Fed di Richmond riflettono una variazione percentuale della quantità di consegne per le aziende che operano nella quinta circoscrizione degli Stati Uniti, nel mese in questione rispetto al mese precedente. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spedizioni Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
-20
-5
ago 2025
-5
-18
lug 2025
-18
-5
giu 2025
-3
-10
mag 2025
-10
-17
apr 2025
-17
-7
mar 2025
-7
12
feb 2025
12
-9
gen 2025
-9
-11
dic 2024
-11
-12
nov 2024
-12
-8
ott 2024
-8
-18
set 2024
-18
-15
ago 2024
-15
-21
lug 2024
-21
-9
giu 2024
-9
13
mag 2024
13
-10
apr 2024
-10
-14
mar 2024
-14
-15
feb 2024
-15
-15
gen 2024
-15
-17
dic 2023
-17
-8
nov 2023
-8
9
ott 2023
9
7
set 2023
7
-5
ago 2023
-5
-6
lug 2023
-6
-5
giu 2023
-5
-13
mag 2023
-13
-7
apr 2023
-7
2
mar 2023
2
-15
feb 2023
-15
-3
gen 2023
-3
5
dic 2022
5
-8
nov 2022
-8
-3
ott 2022
-3
14
set 2022
14
-8
ago 2022
-8
7
lug 2022
7
-17
giu 2022
-29
-14
mag 2022
-14
17
apr 2022
17
9
mar 2022
9
-11
feb 2022
-11
14
gen 2022
14
12
dic 2021
12
0
nov 2021
4
1
ott 2021
1
-1
set 2021
-1
6
ago 2021
6
21
123
