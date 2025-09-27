Calendario Economico
Spedizioni Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)
|Basso
|-20
|
-5
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-20
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Spedizioni Manifatturiere della Fed di Richmond riflettono una variazione percentuale della quantità di consegne per le aziende che operano nella quinta circoscrizione degli Stati Uniti, nel mese in questione rispetto al mese precedente. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spedizioni Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)"indicatore macroeconomico.
