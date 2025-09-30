CalendarioSezioni

Indice di Fiducia dei Consumatori degli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Il Conference Board (The Conference Board)
Settore
Consumatore
Alto 94.2 100.7
97.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
93.5
94.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice di fiducia dei consumatori mostra il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia nazionale. L'indice si basa su un'indagine mensile di circa 3.000 famiglie (il campione copre l'intero paese). L'indice consente di valutare lo stato finanziario, il potere d'acquisto e la fiducia di un consumatore medio. L'indice è calcolato dal Conference Board, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro.

Il questionario comprende 5 domande. Due questioni sono collegate alle attuali condizioni economiche: le condizioni generali di lavoro e l'occupazione. Altre tre domande riflettono le aspettative dei consumatori in merito ai cambiamenti delle condizioni aziendali, dell'occupazione e del reddito familiare per i prossimi 6 mesi. Gli intervistati valutano questi componenti come buoni, cattivi o medi. Poiché il 60% del sondaggio ha a che fare con le aspettative, l'indicatore è considerato un indicatore di mercato principale. È incluso nel calcolo del Leading Economic Index.

Un rapporto forte sulla fiducia dei consumatori, soprattutto quando l'economia rallenta, può spingere bruscamente i mercati valutari. La crescita della fiducia dei consumatori suggerisce che le persone spenderanno di più e faranno grandi acquisti (ad esempio, un'auto o una casa). Ciò comporterà un aumento dell'attività economica e un aumento della spesa dei consumatori. Inoltre, la crescita della spesa al consumo può portare a una crescita inflazionistica. Pertanto, l'indice di fiducia dei consumatori è solitamente attentamente monitorato da economisti professionisti.

Tuttavia, la fiducia dei consumatori è una stima molto soggettiva, che dipende dall'umore attuale. Pertanto, i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela. Molti economisti valutano la media mobile dell'indice su 3-6 mesi. Se mostra una crescita o un declino costante, gli analisti parlano di una tendenza.

Una crescita dell'indice superiore alle attese può causare una volatilità del dollaro a breve termine nella direzione al rialzo.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di Fiducia dei Consumatori degli Stati Uniti del Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
94.2
100.7
97.8
ago 2025
97.4
105.8
98.7
lug 2025
97.2
98.8
95.2
giu 2025
93.0
88.4
98.4
mag 2025
98.0
98.8
85.7
apr 2025
86.0
66.6
133.5
mar 2025
54.6
101.5
52.6
feb 2025
98.3
98.3
136.5
gen 2025
104.1
105.2
9.7
dic 2024
104.7
115.9
140.2
nov 2024
111.7
109.3
109.6
ott 2024
108.7
98.9
99.2
set 2024
98.7
101.8
105.6
ago 2024
103.3
104.2
101.9
lug 2024
100.3
108.0
97.8
giu 2024
100.4
107.5
101.3
mag 2024
102.0
76.3
97.5
apr 2024
97.0
139.7
103.1
mar 2024
104.7
107.2
104.8
feb 2024
106.7
108.0
110.9
gen 2024
114.8
102.4
108.0
dic 2023
110.7
102.3
101.0
nov 2023
102.0
102.7
99.1
ott 2023
102.6
104.5
104.3
set 2023
103.0
111.5
108.7
ago 2023
106.1
113.4
114.0
lug 2023
117.0
106.0
110.1
giu 2023
109.7
101.7
102.5
mag 2023
102.3
102.7
103.7
apr 2023
101.3
103.5
104.0
mar 2023
104.2
104.9
103.4
feb 2023
102.9
107.7
106.0
gen 2023
107.1
104.2
109.0
dic 2022
108.3
101.2
101.4
nov 2022
100.2
105.2
102.2
ott 2022
102.5
105.6
107.8
set 2022
108.0
99.4
103.6
ago 2022
103.2
97.1
95.3
lug 2022
95.7
102.4
98.4
giu 2022
98.7
106.8
106.4
mag 2022
106.4
107.2
108.6
apr 2022
107.3
108.8
107.6
mar 2022
107.2
112.1
105.7
feb 2022
110.5
114.8
111.1
gen 2022
113.8
112.7
115.2
dic 2021
115.8
111.6
111.9
nov 2021
109.5
111.6
111.6
ott 2021
113.8
111.5
109.8
set 2021
109.3
121.5
115.2
ago 2021
113.8
128.5
125.1
