L'indice di fiducia dei consumatori mostra il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia nazionale. L'indice si basa su un'indagine mensile di circa 3.000 famiglie (il campione copre l'intero paese). L'indice consente di valutare lo stato finanziario, il potere d'acquisto e la fiducia di un consumatore medio. L'indice è calcolato dal Conference Board, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro.

Il questionario comprende 5 domande. Due questioni sono collegate alle attuali condizioni economiche: le condizioni generali di lavoro e l'occupazione. Altre tre domande riflettono le aspettative dei consumatori in merito ai cambiamenti delle condizioni aziendali, dell'occupazione e del reddito familiare per i prossimi 6 mesi. Gli intervistati valutano questi componenti come buoni, cattivi o medi. Poiché il 60% del sondaggio ha a che fare con le aspettative, l'indicatore è considerato un indicatore di mercato principale. È incluso nel calcolo del Leading Economic Index.

Un rapporto forte sulla fiducia dei consumatori, soprattutto quando l'economia rallenta, può spingere bruscamente i mercati valutari. La crescita della fiducia dei consumatori suggerisce che le persone spenderanno di più e faranno grandi acquisti (ad esempio, un'auto o una casa). Ciò comporterà un aumento dell'attività economica e un aumento della spesa dei consumatori. Inoltre, la crescita della spesa al consumo può portare a una crescita inflazionistica. Pertanto, l'indice di fiducia dei consumatori è solitamente attentamente monitorato da economisti professionisti.

Tuttavia, la fiducia dei consumatori è una stima molto soggettiva, che dipende dall'umore attuale. Pertanto, i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela. Molti economisti valutano la media mobile dell'indice su 3-6 mesi. Se mostra una crescita o un declino costante, gli analisti parlano di una tendenza.

Una crescita dell'indice superiore alle attese può causare una volatilità del dollaro a breve termine nella direzione al rialzo.

