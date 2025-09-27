Calendario Economico
Asta di Obbligazioni a 30 anni Stati Uniti (United States 30-Year Bond Auction)
|Alto
|4.651%
|
4.813%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
4.651%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Note Auction a 30 anni rappresenta il rendimento percentuale dei buoni del Tesoro USA con scadenza a 30 anni. Poiché il tasso di rendimento può riflettere la situazione del debito pubblico degli Stati Uniti, un aumento del tasso può precedere la crescita economica, mentre la sua diminuzione può essere vista come segnale di un rallentamento.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta di Obbligazioni a 30 anni Stati Uniti (United States 30-Year Bond Auction)"indicatore macroeconomico.
