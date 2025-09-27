CalendarioSezioni

Scorte al Dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Consumatore
Medio 0.3%
0.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Inventari al Dettaglio escl. Auto m/m riflettono una variazione delle scorte detenute dai rivenditori in tutta la nazione, nel mese in questione rispetto al mese precedente. I veicoli a motore sono esclusi dal calcolo dell'indice. Riflette la quantità di prodotti disponibili per la vendita ad altre aziende e/o al consumatore finale. L'indicatore consente di misurare l'attività di produzione nel breve termine.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Scorte al Dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025 prelim.
0.3%
0.2%
lug 2025
0.1%
0.1%
lug 2025 prelim.
0.1%
-0.1%
giu 2025
-0.1%
0.0%
giu 2025 prelim.
0.0%
0.1%
mag 2025
0.2%
0.2%
mag 2025 prelim.
0.2%
0.3%
apr 2025
0.3%
0.3%
apr 2025 prelim.
0.3%
0.3%
mar 2025
0.4%
0.4%
mar 2025 prelim.
0.4%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.1%
feb 2025 prelim.
0.1%
0.5%
gen 2025
0.5%
0.4%
gen 2025 prelim.
0.4%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.2%
dic 2024 prelim.
0.2%
0.4%
nov 2024
0.5%
0.6%
nov 2024 prelim.
0.6%
0.3%
ott 2024
0.1%
0.1%
ott 2024 prelim.
0.1%
0.1%
set 2024
0.2%
0.1%
set 2024 prelim.
0.1%
0.5%
ago 2024
0.5%
0.4%
ago 2024 prelim.
0.4%
0.5%
lug 2024
0.5%
0.5%
lug 2024 prelim.
0.5%
0.3%
giu 2024
0.2%
0.2%
giu 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
mag 2024
0.0%
0.0%
mag 2024 prelim.
0.0%
0.2%
apr 2024
0.3%
0.3%
apr 2024 prelim.
0.3%
-0.4%
mar 2024
-0.2%
-0.1%
mar 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
feb 2024
0.4%
0.4%
feb 2024 prelim.
0.4%
0.3%
gen 2024
0.3%
0.3%
gen 2024 prelim.
0.3%
0.4%
dic 2023
0.4%
0.6%
dic 2023 prelim.
0.6%
-0.6%
nov 2023
-0.9%
-0.8%
nov 2023 prelim.
-0.8%
-1.1%
ott 2023
-0.9%
-0.9%
ott 2023 prelim.
-0.9%
-0.4%
set 2023
0.4%
0.3%
set 2023 prelim.
0.3%
0.6%
ago 2023
0.5%
0.6%
ago 2023 prelim.
0.6%
0.0%
lug 2023
0.0%
0.1%
Esporta

