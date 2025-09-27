Calendario Economico
Scorte al Dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
|Medio
|0.3%
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Inventari al Dettaglio escl. Auto m/m riflettono una variazione delle scorte detenute dai rivenditori in tutta la nazione, nel mese in questione rispetto al mese precedente. I veicoli a motore sono esclusi dal calcolo dell'indice. Riflette la quantità di prodotti disponibili per la vendita ad altre aziende e/o al consumatore finale. L'indicatore consente di misurare l'attività di produzione nel breve termine.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Scorte al Dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)"indicatore macroeconomico.
