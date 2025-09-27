Calendario Economico
Spese per la Costruzione Stati Uniti m/m (United States Construction Spending m/m)
|Medio
|-0.1%
|-0.2%
|
-0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
-0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Spesa per l’Edilizia m/m riflette le variazioni del valore totale delle opere di edilizia completate negli Stati Uniti nel mese dato rispetto al mese precedente.
L'indagine sull'indice riguarda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali, nonché la ricostruzione di edifici esistenti nei settori pubblico e privato. Il calcolo include la spesa per i seguenti tipi di progetti:
- Costruzione di nuovi edifici e strutture
- Modifiche, ristrutturazioni, ricostruzioni e sostituzioni importanti (ad esempio, la sostituzione completa di un tetto)
- Installazione di impianti di ingegneria (impianti idraulici, lavori elettrici, ascensori, aria condizionata, ecc.)
- Preparazione del sito e sistemazione del territorio (strade, parcheggi, allacciamenti, approvvigionamento idrico, moli e banchine, gasdotti, ecc.)
- Installazione di grandi apparecchiature industriali non alloggiate in un edificio, compresi serbatoi di stoccaggio, sistemi di refrigerazione, ecc.
Il calcolo tiene conto del costo dei materiali edili e del costo della manodopera, dei lavori architettonici e di ingegneria, delle spese generali, degli interessi, delle tasse pagate durante i lavori edili e del profitto dell'appaltatore.
I progetti edilizi non includono la manutenzione e la riparazione di edifici esistenti, i costi delle attrezzature di produzione e dei mobili, la perforazione di pozzi, l'acquisto di terreni.
L'indicatore ha un impatto diretto minimo sulle quotazioni in dollari a causa dell'elevata volatilità (cambiamenti stagionali, influenza meteorologica, ecc.). Gli economisti lo usano per le previsioni del PIL a breve termine, poiché gli investimenti nell'edilizia sono inclusi nel calcolo del PIL.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spese per la Costruzione Stati Uniti m/m (United States Construction Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
