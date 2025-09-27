CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Spese per la Costruzione Stati Uniti m/m (United States Construction Spending m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Housing
Medio -0.1% -0.2%
-0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
-0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Spesa per l’Edilizia m/m riflette le variazioni del valore totale delle opere di edilizia completate negli Stati Uniti nel mese dato rispetto al mese precedente.

L'indagine sull'indice riguarda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali, nonché la ricostruzione di edifici esistenti nei settori pubblico e privato. Il calcolo include la spesa per i seguenti tipi di progetti:

  • Costruzione di nuovi edifici e strutture
  • Modifiche, ristrutturazioni, ricostruzioni e sostituzioni importanti (ad esempio, la sostituzione completa di un tetto)
  • Installazione di impianti di ingegneria (impianti idraulici, lavori elettrici, ascensori, aria condizionata, ecc.)
  • Preparazione del sito e sistemazione del territorio (strade, parcheggi, allacciamenti, approvvigionamento idrico, moli e banchine, gasdotti, ecc.)
  • Installazione di grandi apparecchiature industriali non alloggiate in un edificio, compresi serbatoi di stoccaggio, sistemi di refrigerazione, ecc.

Il calcolo tiene conto del costo dei materiali edili e del costo della manodopera, dei lavori architettonici e di ingegneria, delle spese generali, degli interessi, delle tasse pagate durante i lavori edili e del profitto dell'appaltatore.

I progetti edilizi non includono la manutenzione e la riparazione di edifici esistenti, i costi delle attrezzature di produzione e dei mobili, la perforazione di pozzi, l'acquisto di terreni.

L'indicatore ha un impatto diretto minimo sulle quotazioni in dollari a causa dell'elevata volatilità (cambiamenti stagionali, influenza meteorologica, ecc.). Gli economisti lo usano per le previsioni del PIL a breve termine, poiché gli investimenti nell'edilizia sono inclusi nel calcolo del PIL.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spese per la Costruzione Stati Uniti m/m (United States Construction Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.1%
-0.2%
-0.4%
giu 2025
-0.4%
-0.2%
-0.4%
mag 2025
-0.3%
-0.2%
-0.2%
apr 2025
-0.4%
0.0%
-0.8%
mar 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
feb 2025
0.7%
0.0%
-0.5%
gen 2025
-0.2%
0.2%
0.5%
dic 2024
0.5%
0.0%
0.2%
nov 2024
0.0%
0.3%
0.5%
ott 2024
0.4%
-0.2%
0.1%
set 2024
0.1%
-0.2%
0.1%
ago 2024
-0.1%
-0.3%
-0.5%
lug 2024
-0.3%
-0.3%
0.0%
giu 2024
-0.3%
-0.2%
-0.4%
mag 2024
-0.1%
-0.3%
0.3%
apr 2024
-0.1%
-0.4%
-0.2%
mar 2024
-0.2%
-0.7%
0.0%
feb 2024
-0.3%
-0.4%
-0.2%
gen 2024
-0.2%
0.6%
1.1%
dic 2023
0.9%
0.0%
0.9%
nov 2023
0.4%
1.2%
ott 2023
0.6%
-0.2%
0.2%
set 2023
0.4%
-0.2%
1.0%
ago 2023
0.5%
-0.2%
0.9%
lug 2023
0.7%
-0.1%
0.6%
giu 2023
0.5%
0.0%
1.1%
mag 2023
0.9%
0.1%
0.4%
apr 2023
1.2%
0.2%
0.3%
mar 2023
0.3%
0.3%
-0.3%
feb 2023
-0.1%
0.3%
0.4%
gen 2023
-0.1%
0.3%
-0.7%
dic 2022
-0.4%
0.3%
0.5%
nov 2022
0.2%
0.2%
-0.2%
ott 2022
-0.3%
0.1%
0.1%
set 2022
0.2%
-0.1%
-0.6%
ago 2022
-0.7%
-0.2%
-0.6%
lug 2022
-0.4%
-0.4%
-0.5%
giu 2022
-1.1%
-0.4%
0.1%
mag 2022
-0.1%
-0.3%
0.8%
apr 2022
0.2%
-0.1%
0.3%
mar 2022
0.1%
0.1%
0.5%
feb 2022
0.5%
0.3%
1.6%
gen 2022
1.3%
0.3%
0.8%
dic 2021
0.2%
0.5%
0.6%
nov 2021
0.4%
0.7%
0.2%
ott 2021
0.2%
0.7%
-0.1%
set 2021
-0.5%
0.4%
0.1%
ago 2021
0.0%
-0.2%
0.3%
lug 2021
0.3%
-0.7%
0.0%
giu 2021
0.1%
-1.0%
-0.2%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento