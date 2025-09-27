La Spesa per l’Edilizia m/m riflette le variazioni del valore totale delle opere di edilizia completate negli Stati Uniti nel mese dato rispetto al mese precedente.

L'indagine sull'indice riguarda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali, nonché la ricostruzione di edifici esistenti nei settori pubblico e privato. Il calcolo include la spesa per i seguenti tipi di progetti:

Costruzione di nuovi edifici e strutture

Modifiche, ristrutturazioni, ricostruzioni e sostituzioni importanti (ad esempio, la sostituzione completa di un tetto)

Installazione di impianti di ingegneria (impianti idraulici, lavori elettrici, ascensori, aria condizionata, ecc.)

Preparazione del sito e sistemazione del territorio (strade, parcheggi, allacciamenti, approvvigionamento idrico, moli e banchine, gasdotti, ecc.)

Installazione di grandi apparecchiature industriali non alloggiate in un edificio, compresi serbatoi di stoccaggio, sistemi di refrigerazione, ecc.

Il calcolo tiene conto del costo dei materiali edili e del costo della manodopera, dei lavori architettonici e di ingegneria, delle spese generali, degli interessi, delle tasse pagate durante i lavori edili e del profitto dell'appaltatore.

I progetti edilizi non includono la manutenzione e la riparazione di edifici esistenti, i costi delle attrezzature di produzione e dei mobili, la perforazione di pozzi, l'acquisto di terreni.

L'indicatore ha un impatto diretto minimo sulle quotazioni in dollari a causa dell'elevata volatilità (cambiamenti stagionali, influenza meteorologica, ecc.). Gli economisti lo usano per le previsioni del PIL a breve termine, poiché gli investimenti nell'edilizia sono inclusi nel calcolo del PIL.

