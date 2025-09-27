Calendario Economico
Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|55.4
|53.4
|
54.6
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|55.0
|
55.4
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in circa 1.000 aziende private del settore manifatturiero statunitense.
Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.
A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di ingresso e produzione, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.
Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore.
La versione completa del rapporto include singoli sottoindici, che caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Sottoindici separati vengono calcolati per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).
L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.
Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato degli Stati Uniti. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
