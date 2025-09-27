CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Stati Uniti
USD, Dollari americani
S&P Global
Medio 55.4 53.4
54.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
55.0
55.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in circa 1.000 aziende private del settore manifatturiero statunitense.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.

A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di ingresso e produzione, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore.

La versione completa del rapporto include singoli sottoindici, che caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Sottoindici separati vengono calcolati per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato degli Stati Uniti. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
55.4
53.4
54.6
lug 2025
54.6
52.0
52.8
giu 2025
52.8
51.4
52.1
mag 2025
52.1
51.4
51.2
apr 2025
51.2
52.2
53.5
mar 2025
53.5
53.0
51.6
feb 2025
51.6
54.2
52.7
gen 2025
52.7
54.7
55.4
dic 2024
55.4
54.5
54.9
nov 2024
54.9
54.8
54.1
ott 2024
54.1
55.2
54.0
set 2024
54.0
53.9
54.6
ago 2024
54.6
53.4
54.3
lug 2024
54.3
53.2
54.8
giu 2024
54.8
52.7
54.5
mag 2024
54.5
51.3
51.3
apr 2024
51.3
51.2
52.1
mar 2024
52.1
53.0
52.5
feb 2024
52.5
52.4
52.0
gen 2024
52.0
51.0
50.9
dic 2023
50.9
51.0
51.0
dic 2023 prelim.
51.0
50.7
50.7
nov 2023
50.7
50.7
50.7
nov 2023 prelim.
50.7
50.8
50.7
ott 2023
50.7
51.0
51.0
ott 2023 prelim.
51.0
50.1
50.2
set 2023
50.2
50.1
50.1
set 2023 prelim.
50.1
50.3
50.2
ago 2023
50.2
50.4
50.4
ago 2023 prelim.
50.4
52.0
52.0
lug 2023
52.0
52.0
52.0
lug 2023 prelim.
52.0
53.1
53.2
giu 2023
53.2
53.0
53.0
giu 2023 prelim.
53.0
54.4
54.3
mag 2023
54.3
54.5
54.5
mag 2023 prelim.
54.5
50.0
53.4
apr 2023
53.4
46.6
46.6
apr 2023 prelim.
46.6
52.8
52.3
mar 2023
52.3
53.3
53.3
mar 2023 prelim.
53.3
50.1
50.1
feb 2023
50.1
50.2
50.2
feb 2023 prelim.
50.2
46.6
46.8
gen 2023
46.8
46.6
46.6
gen 2023 prelim.
46.6
44.7
45.0
dic 2022
45.0
44.6
44.6
dic 2022 prelim.
44.6
46.3
46.4
nov 2022
46.4
46.3
46.3
nov 2022 prelim.
46.3
47.7
48.2
ott 2022
48.2
47.3
47.3
ott 2022 prelim.
47.3
49.3
49.5
