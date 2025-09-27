Ordini di Fabbrica escl. i Trasporti m/m riflettono una variazione del valore totale dei nuovi ordini di acquisto effettuati con i produttori nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Gli ordini per qualsiasi tipo di veicolo sono esclusi dal calcolo dell'indicatore. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori: