Ordini di Fabbrica negli Stati Uniti escl. Trasporto m/m (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Census Bureau
Basso 0.6% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.4%
0.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Ordini di Fabbrica escl. i Trasporti m/m riflettono una variazione del valore totale dei nuovi ordini di acquisto effettuati con i produttori nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Gli ordini per qualsiasi tipo di veicolo sono esclusi dal calcolo dell'indicatore. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Fabbrica negli Stati Uniti escl. Trasporto m/m (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.6%
0.4%
0.4%
giu 2025
0.4%
0.2%
0.3%
mag 2025
0.2%
-0.1%
-0.6%
apr 2025
-0.5%
0.0%
-0.5%
mar 2025
-0.2%
0.2%
0.3%
feb 2025
0.4%
0.2%
0.3%
gen 2025
0.2%
0.1%
0.3%
dic 2024
0.3%
0.1%
0.2%
nov 2024
0.2%
0.2%
0.2%
ott 2024
0.1%
0.4%
0.1%
set 2024
0.1%
0.4%
-0.2%
ago 2024
-0.1%
-0.1%
0.3%
lug 2024
0.4%
0.0%
0.1%
giu 2024
0.1%
0.1%
-0.7%
mag 2024
-0.7%
-0.3%
0.5%
apr 2024
0.7%
0.7%
0.4%
mar 2024
0.5%
1.7%
1.1%
feb 2024
1.1%
-0.8%
-0.6%
gen 2024
-0.8%
-0.1%
-0.3%
dic 2023
0.4%
0.9%
0.2%
nov 2023
0.1%
-1.3%
ott 2023
-1.2%
0.8%
0.8%
set 2023
0.8%
0.2%
1.5%
ago 2023
1.4%
-0.1%
0.9%
lug 2023
0.8%
0.4%
0.3%
giu 2023
0.2%
0.4%
-0.4%
mag 2023
-0.5%
0.5%
-0.6%
apr 2023
-0.2%
0.6%
-1.0%
mar 2023
-0.7%
0.7%
-0.7%
feb 2023
-0.3%
0.7%
0.8%
gen 2023
1.2%
0.7%
-1.2%
dic 2022
-1.2%
0.9%
-1.2%
nov 2022
-0.8%
1.0%
0.1%
ott 2022
0.8%
0.9%
-0.2%
set 2022
-0.1%
0.9%
0.1%
ago 2022
0.2%
0.9%
-1.1%
lug 2022
-1.1%
1.0%
1.0%
giu 2022
1.4%
0.5%
1.8%
mag 2022
1.7%
0.1%
0.6%
apr 2022
0.3%
-0.1%
2.1%
mar 2022
2.5%
-0.2%
1.0%
feb 2022
0.4%
-0.1%
1.2%
gen 2022
1.0%
0.1%
0.5%
dic 2021
0.1%
0.2%
0.8%
nov 2021
0.8%
-0.1%
1.5%
ott 2021
1.6%
-0.3%
0.7%
set 2021
0.7%
0.0%
0.5%
ago 2021
0.5%
0.2%
0.8%
lug 2021
0.8%
0.0%
1.5%
giu 2021
1.4%
-0.1%
1.0%
123
