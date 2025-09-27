CalendarioSezioni

Saldo del Bilancio Federale Stati Uniti (United States Federal Budget Balance)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of the Fiscal Service
Settore
Governo
Medio $​-344.8 B $​-283.5 B
$​-291.1 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​57.6 B
$​-344.8 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Saldo di Bilancio Federale degli Stati Uniti riflette l'attività finanziaria del governo federale durante il mese in questione. Mostra un equilibrio tra tutte le entrate e le spese del bilancio dello Stato. Il rapporto si basa sui dati ottenuti dalle agenzie governative e dalle banche della Federal Reserve.

I dati dettagliati sul Saldo di Bilancio Federale vengono pubblicati mensilmente dal Tesoro degli Stati Uniti. Indicano cambiamenti nelle tendenze della spesa di bilancio e nella direzione della politica fiscale.

Il saldo di bilancio federale positivo è caratterizzato da un surplus di bilancio. Il surplus si forma quando le entrate fiscali superano la spesa pubblica. Il bilancio è stato in attivo solo quattro volte dal 1970.

La situazione in cui il governo spende più di quanto riceve è caratterizzata come un deficit di bilancio. Il deficit di bilancio porta ad un aumento del debito pubblico degli Stati Uniti o alla sua ristrutturazione. Come misura per ridurre il deficit di bilancio, il governo può proporre modifiche al codice fiscale (come evitare scappatoie, ridurre i benefici e le detrazioni fiscali) o un aumento delle imposte dirette per determinati gruppi. Un altro modo per ridurre il deficit di bilancio è tagliare le spese di bilancio.

Quando il deficit cresce, il Tesoro vende più obbligazioni per essere in grado di finanziare le operazioni del governo. Quindi, i dati del saldo di bilancio federale hanno un impatto maggiore sui titoli del Tesoro USA che sul dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo del Bilancio Federale Stati Uniti (United States Federal Budget Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​-344.8 B
$​-283.5 B
$​-291.1 B
lug 2025
$​-291.1 B
$​-211.4 B
$​27.0 B
giu 2025
$​27.0 B
$​-137.2 B
$​-315.7 B
mag 2025
$​-316.0 B
$​122.4 B
$​258.4 B
apr 2025
$​258.4 B
$​-215.9 B
$​-160.5 B
mar 2025
$​-160.5 B
$​-9.9 B
$​-307.0 B
feb 2025
$​-307.0 B
$​-393.8 B
$​-128.6 B
gen 2025
$​-128.6 B
$​-26.5 B
$​-86.7 B
dic 2024
$​-86.7 B
$​-4.6 B
$​-366.8 B
nov 2024
$​-366.8 B
$​-507.9 B
$​-257.5 B
ott 2024
$​-257.5 B
$​-60.7 B
$​64.7 B
set 2024
$​64.3 B
$​-138.3 B
$​-380.1 B
ago 2024
$​-380.1 B
$​-128.8 B
$​-243.7 B
lug 2024
$​-243.7 B
$​29.0 B
$​-71.0 B
giu 2024
$​-66.0 B
$​-327.9 B
$​-347.1 B
mag 2024
$​-347.1 B
$​160.0 B
$​209.5 B
apr 2024
$​209.5 B
$​-62.9 B
$​-236.6 B
mar 2024
$​-236.5 B
$​-436.3 B
$​-296.3 B
feb 2024
$​-296.3 B
$​-298.4 B
$​-21.9 B
gen 2024
$​-21.9 B
$​15.3 B
$​-129.4 B
dic 2023
$​-129.4 B
$​-86.7 B
$​-314.0 B
nov 2023
$​-314.0 B
$​-157.0 B
$​-66.6 B
ott 2023
$​-66.6 B
$​-162.7 B
$​-170.7 B
set 2023
$​-171.0 B
$​-168.5 B
$​89.3 B
ago 2023
$​89.3 B
$​-195.2 B
$​-220.8 B
lug 2023
$​-220.8 B
$​-58.0 B
$​-227.8 B
giu 2023
$​-227.8 B
$​-192.5 B
$​-240.3 B
mag 2023
$​-240.3 B
$​-155.6 B
$​176.2 B
apr 2023
$​176.2 B
$​-153.1 B
$​-378.1 B
mar 2023
$​-378.1 B
$​-126.9 B
$​-262.4 B
feb 2023
$​-262.4 B
$​-120.1 B
$​-38.8 B
gen 2023
$​-38.8 B
$​-117.9 B
$​-85.0 B
dic 2022
$​-85.0 B
$​-107.0 B
$​-248.5 B
nov 2022
$​-248.5 B
$​-107.7 B
$​-87.9 B
ott 2022
$​-87.8 B
$​-84.0 B
$​-429.7 B
set 2022
$​-429.7 B
$​189.4 B
$​-219.6 B
ago 2022
$​-219.6 B
$​158.0 B
$​-211.1 B
lug 2022
$​-211.1 B
$​95.9 B
$​-88.8 B
giu 2022
$​-88.8 B
$​-194.2 B
$​-66.2 B
mag 2022
$​-66.2 B
$​-200.2 B
$​308.2 B
apr 2022
$​308.2 B
$​-200.2 B
$​-192.6 B
mar 2022
$​-192.7 B
$​-222.5 B
$​-216.6 B
feb 2022
$​-216.6 B
$​-242.6 B
$​118.7 B
gen 2022
$​118.7 B
$​-276.9 B
$​-21.3 B
dic 2021
$​-21.3 B
$​-304.6 B
$​-191.3 B
nov 2021
$​-191.3 B
$​-287.4 B
$​-165.1 B
ott 2021
$​-165.1 B
$​-303.2 B
$​-61.6 B
set 2021
$​-61.5 B
$​-329.7 B
$​-170.6 B
ago 2021
$​-170.6 B
$​-323.3 B
$​-302.1 B
lug 2021
$​-302.1 B
$​-323.6 B
$​-174.2 B
