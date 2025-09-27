Il Saldo di Bilancio Federale degli Stati Uniti riflette l'attività finanziaria del governo federale durante il mese in questione. Mostra un equilibrio tra tutte le entrate e le spese del bilancio dello Stato. Il rapporto si basa sui dati ottenuti dalle agenzie governative e dalle banche della Federal Reserve.

I dati dettagliati sul Saldo di Bilancio Federale vengono pubblicati mensilmente dal Tesoro degli Stati Uniti. Indicano cambiamenti nelle tendenze della spesa di bilancio e nella direzione della politica fiscale.

Il saldo di bilancio federale positivo è caratterizzato da un surplus di bilancio. Il surplus si forma quando le entrate fiscali superano la spesa pubblica. Il bilancio è stato in attivo solo quattro volte dal 1970.

La situazione in cui il governo spende più di quanto riceve è caratterizzata come un deficit di bilancio. Il deficit di bilancio porta ad un aumento del debito pubblico degli Stati Uniti o alla sua ristrutturazione. Come misura per ridurre il deficit di bilancio, il governo può proporre modifiche al codice fiscale (come evitare scappatoie, ridurre i benefici e le detrazioni fiscali) o un aumento delle imposte dirette per determinati gruppi. Un altro modo per ridurre il deficit di bilancio è tagliare le spese di bilancio.

Quando il deficit cresce, il Tesoro vende più obbligazioni per essere in grado di finanziare le operazioni del governo. Quindi, i dati del saldo di bilancio federale hanno un impatto maggiore sui titoli del Tesoro USA che sul dollaro USA.

Ultimi valori: