Calendario Economico
Saldo del Bilancio Federale Stati Uniti (United States Federal Budget Balance)
|Medio
|$-344.8 B
|$-283.5 B
|
$-291.1 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$57.6 B
|
$-344.8 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo di Bilancio Federale degli Stati Uniti riflette l'attività finanziaria del governo federale durante il mese in questione. Mostra un equilibrio tra tutte le entrate e le spese del bilancio dello Stato. Il rapporto si basa sui dati ottenuti dalle agenzie governative e dalle banche della Federal Reserve.
I dati dettagliati sul Saldo di Bilancio Federale vengono pubblicati mensilmente dal Tesoro degli Stati Uniti. Indicano cambiamenti nelle tendenze della spesa di bilancio e nella direzione della politica fiscale.
Il saldo di bilancio federale positivo è caratterizzato da un surplus di bilancio. Il surplus si forma quando le entrate fiscali superano la spesa pubblica. Il bilancio è stato in attivo solo quattro volte dal 1970.
La situazione in cui il governo spende più di quanto riceve è caratterizzata come un deficit di bilancio. Il deficit di bilancio porta ad un aumento del debito pubblico degli Stati Uniti o alla sua ristrutturazione. Come misura per ridurre il deficit di bilancio, il governo può proporre modifiche al codice fiscale (come evitare scappatoie, ridurre i benefici e le detrazioni fiscali) o un aumento delle imposte dirette per determinati gruppi. Un altro modo per ridurre il deficit di bilancio è tagliare le spese di bilancio.
Quando il deficit cresce, il Tesoro vende più obbligazioni per essere in grado di finanziare le operazioni del governo. Quindi, i dati del saldo di bilancio federale hanno un impatto maggiore sui titoli del Tesoro USA che sul dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo del Bilancio Federale Stati Uniti (United States Federal Budget Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress