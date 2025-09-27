Il Prodotto Interno Lordo o PIL trim./trim. riflette le variazioni del valore di mercato di beni e servizi prodotti dall'economia interna, nel trimestre in questione rispetto al trimestre precedente. Il PIL degli Stati Uniti è calcolato in base alla spesa. Pertanto, la formula di calcolo generale è una somma dei seguenti fattori:

Spese per Consumi Personali

Investimenti lordi di capitale (investimenti in società private, ad esempio attrezzature)

Spesa pubblica (sia consumi che investimenti)

Esportazioni Nette (esportazioni meno importazioni. Il valore può essere negativo)

Il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti stima le componenti del PIL sulla base di sondaggi di rivenditori, produttori e imprese edili, nonché analizzando i flussi commerciali.

Il PIL si basa sulla stima monetaria del valore dei beni e, quindi, richiede un adeguamento per l'inflazione. A seconda che venga applicato l'adeguamento, il PIL può essere reale e nominale. Il PIL nominale ignora l'inflazione e la deflazione, ecco perché è difficile misurare la variazione dell'indicatore in base al valore nominale. Il PIL reale tiene conto dell'effetto dell'inflazione e consente il confronto senza soluzione di continuità dell'attività economica su lunghi periodi (ad esempio mostrando la variazione del PIL in relazione all'anno o al trimestre precedente in percentuale). A tal fine, il deflatore del PIL è incluso nella formula di calcolo.

Il PIL viene solitamente utilizzato come indicatore dello stato dell'economia nazionale e del tenore di vita. La sua crescita è interpretata come il rafforzamento dell'economia, il declino mostra un indebolimento.

L'impatto del PIL sulle quotazioni in dollari è associato all'inflazione. A sua volta, il rapporto tra PIL e inflazione è molto delicato. In generale, la crescita del PIL è principalmente legata a un aumento delle spese interne che può aumentare l'inflazione. Questa crescita potrebbe stimolare l'economia e spingere le quotazioni in dollari verso l'alto. Tuttavia, una crescita troppo del PIL può essere pericolosa, poiché il surriscaldamento inflazionistico porta all'indebolimento dell'economia. La maggior parte degli economisti oggi concorda sul fatto che l'economia può essere sicura e stabile con una crescita del PIL del 2,5% - 3,5% all'anno.

Ultimi valori: