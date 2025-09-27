Il credito al consumo della Fed mostra variazioni mensili del credito in essere esteso agli individui. Il rapporto riflette i crediti per le spese domestiche, familiari e altre spese personali. Tuttavia, non include i prestiti garantiti da immobili.

Il credito al consumo statunitense comprende due tipi: revolving (come lo scoperto prestabilito e le carte di credito, che costituiscono la maggior parte del credito revolving) e non rotating (credito chiuso con un piano di pagamento prestabilito). I prestiti per veicoli a motore e istruzione comprendono la maggior parte del credito non rotativo.

L'indicatore si basa sui dati di banche, società finanziarie, rivenditori e cooperative di credito. Una variazione percentuale per un periodo selezionato viene calcolata come il livello di credito del periodo precedente diviso per il valore effettivo.

L'indice viene utilizzato per valutare le potenziali vendite al dettaglio e mostra una variazione dei tassi di interesse. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Tuttavia, l'eccessivo aumento del debito delle famiglie può indicare il surriscaldamento economico.

In generale, la crescita del credito al consumo influisce positivamente sulle quotazioni in dollari USA.

