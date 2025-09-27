CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

S&amp;P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 non destagionalizzato m/m (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 n.s.a. m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Indici S&amp;P Dow Jones (S&P Dow Jones Indices)
Settore
Housing
Medio 0.0% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
0.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 non destagionalizzato m/m riflette una variazione dei prezzi delle case di vendita ripetuta in 20 principali aree metropolitane nel mese segnalato rispetto al precedente. Le fluttuazioni stagionali non sono considerate nei calcoli.

Il calcolo riguarda il metodo delle vendite ripetute ponderate offerto da Karl Case, Robert Shiller e Allan Weiss. I dati per il calcolo sono raccolti presso gli uffici di registrazione locali. Ad ogni area metropolitana viene assegnato un peso utilizzato per il calcolo dell'indice aggregato. I dati disponibili di solito includono la data, il prezzo di vendita e il tipo di proprietà. Un oggetto deve avere una precedente transazione di vendita a lunghezza d'arma per essere incluso nel calcolo dell'indice composito.

I seguenti tipi di case sono esclusi dal calcolo:

  • Nuove case, perché non è possibile misurare una variazione del suo prezzo prima di una vendita ripetuta
  • Condomini e cooperative, case multi-unità e altri oggetti che non possono essere determinati come "abitazione unifamiliare"
  • Operazioni non a condizioni di mercato (ad es. trasferimenti tra familiari)
  • Transazioni in cui viene modificata la designazione del tipo di proprietà (ad esempio, le proprietà originariamente registrate come case unifamiliari vengono successivamente registrate come condomini)
  • Case che sono state ripetutamente vendute due o più volte nel corso di sei mesi

Diversi fattori si formano solitamente nel mercato per diversi tipi di proprietà che determinano la domanda, l'offerta e i prezzi. Pertanto, per la corretta valutazione della situazione del mercato, l'indice include la segmentazione per tipo di abitazioni residenziali. La versione dettagliata di questo indicatore composito comprende tre indici separati: prezzi per abitazioni con costi bassi, medi e alti. Le variazioni dei prezzi delle case costose hanno un impatto maggiore sul risultato dell'indice composito. Questa è una delle differenze tra l'indice e l'indice , dei prezzi delle case FHFA, in cui non viene applicata alcuna segmentazione e viene calcolato un prezzo medio per tutti i tipi di case.

Inoltre, il calcolo S&P/CS utilizza un campione più piccolo e non tiene conto dei dati di 13 stati. L'indicatore viene utilizzato per misurare l'attività nel mercato immobiliare nelle più grandi aree metropolitane degli Stati Uniti. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 non destagionalizzato m/m (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 n.s.a. m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
0.0%
0.4%
0.4%
mag 2025
0.4%
0.5%
0.8%
apr 2025
0.7%
0.9%
1.1%
mar 2025
1.1%
1.1%
0.7%
feb 2025
0.7%
0.5%
0.1%
gen 2025
0.1%
0.1%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
-0.3%
-0.2%
ott 2024
-0.2%
-0.1%
-0.4%
set 2024
-0.4%
0.1%
-0.3%
ago 2024
-0.3%
-0.6%
0.0%
lug 2024
0.0%
0.1%
0.6%
giu 2024
0.6%
1.1%
1.0%
mag 2024
1.0%
0.7%
1.4%
apr 2024
1.4%
2.0%
1.6%
mar 2024
1.6%
1.5%
0.9%
feb 2024
0.9%
0.2%
-0.1%
gen 2024
-0.1%
-0.1%
-0.3%
dic 2023
-0.3%
-0.1%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
-0.9%
0.1%
ott 2023
0.1%
0.6%
0.2%
set 2023
0.2%
1.2%
0.3%
ago 2023
0.4%
0.1%
0.6%
lug 2023
0.6%
0.0%
0.9%
giu 2023
0.9%
0.6%
1.5%
mag 2023
1.5%
1.2%
1.7%
apr 2023
1.7%
1.5%
1.6%
mar 2023
1.5%
0.4%
0.3%
feb 2023
0.2%
0.2%
-0.6%
gen 2023
-0.6%
-0.7%
-0.9%
dic 2022
-0.9%
-1.0%
-0.8%
nov 2022
-0.8%
0.0%
-0.8%
ott 2022
-0.8%
-0.7%
-1.5%
set 2022
-1.5%
-1.8%
-1.6%
ago 2022
-1.6%
-1.6%
-0.8%
lug 2022
-0.8%
-0.3%
0.4%
giu 2022
0.4%
1.4%
1.5%
mag 2022
1.5%
1.6%
2.2%
apr 2022
2.3%
3.2%
3.1%
mar 2022
3.1%
3.1%
2.4%
feb 2022
2.4%
1.8%
1.4%
gen 2022
1.4%
1.1%
1.1%
dic 2021
1.1%
1.1%
1.0%
nov 2021
1.0%
0.4%
0.8%
ott 2021
0.8%
1.3%
0.8%
set 2021
0.8%
0.5%
0.9%
ago 2021
0.9%
1.5%
1.5%
lug 2021
1.5%
2.5%
2.0%
giu 2021
2.0%
2.2%
2.1%
mag 2021
2.1%
1.7%
2.2%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento