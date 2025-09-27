Calendario Economico
United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)
|Basso
|0.3%
|0.1%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.1%
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Consumo Personale Reale m/m riflette le variazioni della spesa al consumo, corrette per l'inflazione nel mese in un dato rispetto al precedente. Le letture degli indicatori sono corrette per l'inflazione rispetto al periodo di base fissato al 2009. L'indicatore mostra un cambiamento nella struttura dei costi per un paniere fisso di beni e servizi di consumo acquistati dai residenti negli Stati Uniti dal punto di vista del consumatore. Tiene conto delle spese effettive e imputate delle famiglie per beni durevoli e non durevoli e per servizi.
Le variazioni del consumo reale sono utilizzate nella valutazione del PIL degli Stati Uniti nel periodo segnalato (qui nel mese indicato), poiché la sua crescita è solitamente accompagnata da un aumento dei prezzi di beni e servizi.
Rispetto a un altro indicatore dei prezzi al consumo statunitenseIPC, la Fed statunitense preferisce utilizzare PCE per analizzare le condizioni economiche. È perché la formula di calcolo PCE consente di tenere conto dell'influenza dei cambiamenti a breve termine nel comportamento dei consumatori e di adeguare il paniere, mentre il paniere dei consumatori e i pesi dei suoi elementi nel calcolo dell'IPC vengono rivisti solo ogni due anni. Pertanto, PCE fornisce un indicatore di inflazione più completo.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
