Il PMI non manifatturiero ISM riflette le condizioni commerciali e l'attività nel settore dei servizi statunitense nel mese in corso. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di 375 aziende di 17 settori del settore non manifatturiero statunitense. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:

Attività commerciale: tasso e direzione dei cambiamenti nel livello di attività aziendale

Nuovi ordini ricevuti dai clienti

Crescita o diminuzione dell'occupazione

Forniture

Scorte: se le scorte sono aumentate o diminuite

Prezzi: se l'azienda sta pagando per beni e servizi più o meno

Arretrato di ordini: aumento o diminuzione

Nuovi ordini di esportazione

Importazioni: quantità di beni e servizi importati

Sentimento delle scorte: se le loro scorte crescono rapidamente o lentamente

Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate. I valori sono destagionalizzati. Il PMI non manifatturiero risultante è un composito di quattro indici diffusi con pesi diversi (Attività commerciale, Nuovi ordini, Occupazione e Forniture).

Letture superiori a 50 indicano un aumento dell'attività nel settore dei servizi. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.

Il PMI è un indicatore importante della salute economica. Il settore dei servizi contribuisce molto al PIL del paese, quindi il PMI è considerato un indicatore principale di una recessione o di una crescita iniziale. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.

La crescita del PMI non manifatturiero è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: