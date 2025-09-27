Calendario Economico
Il PMI non manifatturiero ISM riflette le condizioni commerciali e l'attività nel settore dei servizi statunitense nel mese in corso. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.
L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di 375 aziende di 17 settori del settore non manifatturiero statunitense. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:
- Attività commerciale: tasso e direzione dei cambiamenti nel livello di attività aziendale
- Nuovi ordini ricevuti dai clienti
- Crescita o diminuzione dell'occupazione
- Forniture
- Scorte: se le scorte sono aumentate o diminuite
- Prezzi: se l'azienda sta pagando per beni e servizi più o meno
- Arretrato di ordini: aumento o diminuzione
- Nuovi ordini di esportazione
- Importazioni: quantità di beni e servizi importati
- Sentimento delle scorte: se le loro scorte crescono rapidamente o lentamente
Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate. I valori sono destagionalizzati. Il PMI non manifatturiero risultante è un composito di quattro indici diffusi con pesi diversi (Attività commerciale, Nuovi ordini, Occupazione e Forniture).
Letture superiori a 50 indicano un aumento dell'attività nel settore dei servizi. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.
Il PMI è un indicatore importante della salute economica. Il settore dei servizi contribuisce molto al PIL del paese, quindi il PMI è considerato un indicatore principale di una recessione o di una crescita iniziale. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.
La crescita del PMI non manifatturiero è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice ISM dei Responsabili degli Acquisti Non Manifatturieri Stati Uniti (PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
