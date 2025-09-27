CalendarioSezioni

Indice ISM dei Responsabili degli Acquisti Non Manifatturieri Stati Uniti (PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Alto N/D 52.4
50.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI non manifatturiero ISM riflette le condizioni commerciali e l'attività nel settore dei servizi statunitense nel mese in corso. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di 375 aziende di 17 settori del settore non manifatturiero statunitense. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:

  • Attività commerciale: tasso e direzione dei cambiamenti nel livello di attività aziendale
  • Nuovi ordini ricevuti dai clienti
  • Crescita o diminuzione dell'occupazione
  • Forniture
  • Scorte: se le scorte sono aumentate o diminuite
  • Prezzi: se l'azienda sta pagando per beni e servizi più o meno
  • Arretrato di ordini: aumento o diminuzione
  • Nuovi ordini di esportazione
  • Importazioni: quantità di beni e servizi importati
  • Sentimento delle scorte: se le loro scorte crescono rapidamente o lentamente

Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate. I valori sono destagionalizzati. Il PMI non manifatturiero risultante è un composito di quattro indici diffusi con pesi diversi (Attività commerciale, Nuovi ordini, Occupazione e Forniture).

Letture superiori a 50 indicano un aumento dell'attività nel settore dei servizi. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.

Il PMI è un indicatore importante della salute economica. Il settore dei servizi contribuisce molto al PIL del paese, quindi il PMI è considerato un indicatore principale di una recessione o di una crescita iniziale. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.

La crescita del PMI non manifatturiero è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
52.4
50.1
lug 2025
50.1
52.5
50.8
giu 2025
50.8
52.2
49.9
mag 2025
49.9
52.6
51.6
apr 2025
51.6
52.6
50.8
mar 2025
50.8
52.6
53.5
feb 2025
53.5
52.2
52.8
gen 2025
52.8
54.1
54.0
dic 2024
54.1
52.0
52.1
nov 2024
52.1
52.1
56.0
ott 2024
56.0
51.6
54.9
set 2024
54.9
51.5
51.5
ago 2024
51.5
51.7
51.4
lug 2024
51.4
51.3
48.8
giu 2024
48.8
54.6
53.8
mag 2024
53.8
51.2
49.4
apr 2024
49.4
51.5
51.4
mar 2024
51.4
51.7
52.6
feb 2024
52.6
52.3
53.4
gen 2024
53.4
52.1
50.5
dic 2023
50.6
52.2
52.7
nov 2023
52.7
52.7
51.8
ott 2023
51.8
54.0
53.6
set 2023
53.6
53.6
54.5
ago 2023
54.5
53.3
52.7
lug 2023
52.7
52.1
53.9
giu 2023
53.9
51.1
50.3
mag 2023
50.3
51.5
51.9
apr 2023
51.9
53.1
51.2
mar 2023
51.2
55.2
55.1
feb 2023
55.1
52.4
55.2
gen 2023
55.2
53.0
49.2
dic 2022
49.6
55.5
56.5
nov 2022
56.5
55.6
54.4
ott 2022
54.4
56.8
56.7
set 2022
56.7
56.8
56.9
ago 2022
56.9
56.0
56.7
lug 2022
56.7
55.6
55.3
giu 2022
55.3
57.7
55.9
mag 2022
55.9
57.7
57.1
apr 2022
57.1
62.7
58.3
mar 2022
58.3
63.4
56.5
feb 2022
56.5
65.6
59.9
gen 2022
59.9
66.1
62.3
dic 2021
62.0
65.8
69.1
nov 2021
69.1
64.6
66.7
ott 2021
66.7
63.8
61.9
set 2021
61.9
63.5
61.7
ago 2021
61.7
63.1
64.1
lug 2021
64.1
62.3
60.1
12345
