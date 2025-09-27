Il Trimmed Mean PCE Inflation Rate è una misura alternativa dell'inflazione core nell'indice dei prezzi della spesa per consumi privati (PCE). È calcolato dai dipendenti della Federal Reserve di Dallas utilizzando i dati del Bureau of Economic Analysis (BEA).

Un tasso di inflazione PCE medio tagliato che separa il "rumore" dal "segnale" raggiunge una misura più accurata dell'inflazione core riducendo i maggiori aumenti e diminuzioni dei prezzi di una certa percentuale. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve di Dallas "taglia" i valori dal 19,4% e dal 25,4%. La Federal Reserve di Dallas ha spiegato perché il suo indicatore cattura meglio l'inflazione: Due volte dal 2014, il tasso di inflazione della spesa core per consumi privati (PCE), esclusi cibo ed energia, ha subito un brusco rallentamento, ma solo per invertire la direzione. Il tasso medio di inflazione PCE della Federal Reserve statunitense a Dallas ha identificato il movimento al ribasso come temporaneo ed è stato in grado di guardare oltre.

Il tasso di inflazione PCE è uno strumento importante per misurare l'inflazione e valutare la stabilità monetaria, e serve come metro di misura per le trattative salariali ed è incluso nel calcolo del PIL. Se l'indice sale, questo di solito ha un effetto positivo sul dollaro USA.

Ultimi valori: