Indice dei Prezzi al Consumo Core Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Bureau of Labor Statistics
Prezzi
0.2%
L'IPC core non destagionalizzato m/m mostra variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi, dal punto di vista dei consumatori, nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC a causa della loro elevata volatilità. L'Indice dei Prezzi al Consumo è considerato un indicatore delle dinamiche dell'inflazione.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
0.2%
lug 2025
0.2%
0.3%
giu 2025
0.3%
0.2%
mag 2025
0.2%
0.3%
apr 2025
0.3%
0.2%
mar 2025
0.2%
0.4%
feb 2025
0.4%
0.6%
gen 2025
0.6%
0.0%
dic 2024
0.0%
0.1%
nov 2024
0.1%
0.2%
ott 2024
0.2%
0.3%
set 2024
0.3%
0.3%
ago 2024
0.3%
0.1%
lug 2024
0.1%
0.1%
giu 2024
0.1%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.3%
apr 2024
0.3%
0.5%
mar 2024
0.5%
0.6%
feb 2024
0.6%
0.6%
gen 2024
0.6%
0.1%
dic 2023
0.1%
0.1%
nov 2023
0.1%
0.2%
ott 2023
0.2%
0.2%
set 2023
0.2%
0.2%
ago 2023
0.2%
0.2%
lug 2023
0.2%
0.3%
giu 2023
0.3%
0.4%
mag 2023
0.4%
0.5%
apr 2023
0.5%
0.5%
mar 2023
0.5%
0.7%
feb 2023
0.7%
0.6%
gen 2023
0.6%
0.2%
dic 2022
0.2%
0.1%
nov 2022
0.1%
0.3%
ott 2022
0.3%
0.4%
set 2022
0.4%
0.5%
ago 2022
0.5%
0.3%
lug 2022
0.3%
0.7%
giu 2022
0.7%
0.6%
mag 2022
0.6%
0.5%
apr 2022
0.5%
0.4%
mar 2022
0.4%
0.7%
feb 2022
0.7%
0.7%
gen 2022
0.7%
0.4%
dic 2021
0.4%
0.4%
nov 2021
0.4%
0.6%
ott 2021
0.6%
0.1%
set 2021
0.1%
0.1%
ago 2021
0.1%
0.3%
lug 2021
0.3%
0.8%
1234
