Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Core Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Alto
|N/D
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'IPC core non destagionalizzato m/m mostra variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi, dal punto di vista dei consumatori, nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC a causa della loro elevata volatilità. L'Indice dei Prezzi al Consumo è considerato un indicatore delle dinamiche dell'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.
