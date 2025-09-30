CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi delle Case negli Stati Uniti (HPI) (United States House Price Index (HPI))

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Agenzia Federale per il Finanziamento degli Alloggi (Federal Housing Finance Agency)
Settore
Housing
Basso 433.4 434.3
433.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
432.9
433.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice House Price misura le variazioni medie del valore delle case unifamiliari negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi delle abitazioni può rafforzare la fiducia dei consumatori e portare ad un aumento della spesa dei consumatori che, a sua volta, può portare ad un aumento dello sviluppo economico e dell'inflazione. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Case negli Stati Uniti (HPI) (United States House Price Index (HPI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
433.4
434.3
433.9
giu 2025
433.8
435.7
434.6
mag 2025
434.4
432.4
435.1
apr 2025
434.9
438.6
436.7
mar 2025
436.6
436.8
436.8
feb 2025
437.3
438.6
436.7
gen 2025
436.5
437.7
435.8
dic 2024
436.1
435.1
434.3
nov 2024
433.4
433.4
432.3
ott 2024
432.3
430.7
430.6
set 2024
430.3
428.8
427.4
ago 2024
427.0
428.1
425.8
lug 2024
425.2
428.5
424.7
giu 2024
424.5
428.3
424.8
mag 2024
424.6
427.7
424.7
apr 2024
424.3
427.1
423.3
mar 2024
423.4
423.8
423.0
feb 2024
423.0
417.5
417.8
gen 2024
417.5
418.6
417.8
dic 2023
417.9
418.5
417.4
nov 2023
417.4
418.6
416.1
ott 2023
416.3
417.4
414.9
set 2023
414.8
414.7
412.3
ago 2023
411.8
413.6
409.4
lug 2023
409.5
409.8
406.1
giu 2023
405.8
404.1
mag 2023
404.1
404.6
401.2
apr 2023
401.2
402.1
398.3
mar 2023
398.0
393.0
395.5
feb 2023
394.8
396.9
393.0
gen 2023
393.2
391.7
392.4
dic 2022
392.1
388.6
392.4
nov 2022
392.3
391.7
392.8
ott 2022
392.7
395.4
392.7
set 2022
392.3
391.0
392.0
ago 2022
392.0
392.6
394.6
lug 2022
395.2
400.0
397.6
giu 2022
398.0
400.7
397.6
mag 2022
398.1
395.1
392.7
apr 2022
392.9
388.7
386.8
mar 2022
386.5
383.6
381.0
feb 2022
381.4
375.5
373.7
gen 2022
373.3
369.4
367.6
dic 2021
367.2
364.6
362.8
nov 2021
362.4
360.5
358.4
ott 2021
358.3
356.0
354.4
set 2021
354.6
353.8
351.5
ago 2021
351.7
350.5
348.2
lug 2021
348.4
345.4
343.5
giu 2021
343.3
339.5
337.8
123
