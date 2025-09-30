L'indice House Price misura le variazioni medie del valore delle case unifamiliari negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi delle abitazioni può rafforzare la fiducia dei consumatori e portare ad un aumento della spesa dei consumatori che, a sua volta, può portare ad un aumento dello sviluppo economico e dell'inflazione. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

