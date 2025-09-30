CalendarioSezioni

Indice dei prezzi delle case negli Stati Uniti (HPI) m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Agenzia Federale per il Finanziamento degli Alloggi (Federal Housing Finance Agency)
Settore
Housing
Basso -0.1% 0.1%
-0.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
-0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi delle Case (HPI) m/m riflette le variazioni dei prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti in un mese dato rispetto al precedente. L'indicatore è un indice ponderato delle vendite ripetute di case unifamiliari. Misura le variazioni medie dei prezzi nelle vendite ripetute o nel rifinanziamento delle stesse proprietà. Il calcolo include i dati sulle offerte di mutui che coinvolgono abitazioni secondarie concluse da Fannie Mae e Freddie Mac (le più grandi agenzie di mutui del paese). Il calcolo non tiene conto delle ipoteche su immobili finanziati da prestiti assicurati dallo Stato, nonché delle operazioni ipotecarie su condomini, cooperative e immobili multi-unità. L'indice non è corretto per l'inflazione.

Per comodità, i 50 stati sono divisi in nove divisioni censuarie: Pacifico, Montagna, East North Central, East South Central, West North Central, West South Central, New England, Medio Atlantico e Sud Atlantico. Oltre alla modifica dell'indice nazionale, vengono pubblicati dati separati per queste nove divisioni. Pertanto, HPI è un indicatore tempestivo e accurato delle tendenze dei prezzi nel mercato immobiliare in diverse regioni geografiche del Paese, con la più ampia copertura di informazioni. Ecco perché HPI differisce da altri indicatori del mercato immobiliare.

Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare l'attività nel mercato immobiliare. Serve anche come strumento analitico per misurare le variazioni dei tassi ipotecari, valutare la disponibilità di case in diverse regioni e valutare l'inflazione generale nel paese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi delle case negli Stati Uniti (HPI) m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
giu 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
mag 2025
-0.2%
-0.2%
-0.3%
apr 2025
-0.4%
0.1%
0.0%
mar 2025
-0.1%
0.2%
0.0%
feb 2025
0.1%
0.3%
0.3%
gen 2025
0.2%
0.3%
0.5%
dic 2024
0.4%
0.3%
0.4%
nov 2024
0.3%
0.3%
0.5%
ott 2024
0.4%
0.3%
0.7%
set 2024
0.7%
0.3%
0.4%
ago 2024
0.3%
0.3%
0.2%
lug 2024
0.1%
0.3%
0.0%
giu 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
mag 2024
0.0%
0.3%
0.3%
apr 2024
0.2%
0.3%
0.0%
mar 2024
0.1%
0.8%
1.2%
feb 2024
1.2%
0.0%
-0.1%
gen 2024
-0.1%
0.2%
0.1%
dic 2023
0.1%
0.3%
0.4%
nov 2023
0.3%
0.4%
0.3%
ott 2023
0.3%
0.3%
0.7%
set 2023
0.6%
0.8%
0.7%
ago 2023
0.6%
1.0%
0.8%
lug 2023
0.8%
0.1%
0.4%
giu 2023
0.3%
0.7%
mag 2023
0.7%
0.2%
0.7%
apr 2023
0.7%
0.3%
0.5%
mar 2023
0.6%
0.3%
0.7%
feb 2023
0.5%
-0.2%
0.1%
gen 2023
0.2%
-0.6%
-0.1%
dic 2022
-0.1%
-0.6%
-0.1%
nov 2022
-0.1%
0.8%
0.0%
ott 2022
0.0%
0.8%
0.1%
set 2022
0.1%
-0.7%
-0.7%
ago 2022
-0.7%
-0.3%
-0.6%
lug 2022
-0.6%
0.7%
0.1%
giu 2022
0.1%
1.1%
1.3%
mag 2022
1.4%
1.0%
1.5%
apr 2022
1.6%
1.5%
1.6%
mar 2022
1.5%
1.8%
1.9%
feb 2022
2.1%
1.4%
1.6%
gen 2022
1.6%
1.4%
1.3%
dic 2021
1.2%
1.3%
1.2%
nov 2021
1.1%
1.0%
1.1%
ott 2021
1.1%
1.2%
0.9%
set 2021
0.9%
1.4%
1.0%
ago 2021
1.0%
1.3%
1.4%
lug 2021
1.4%
1.5%
1.7%
giu 2021
1.6%
2.1%
1.8%
12345
