L'Indice dei Prezzi delle Case (HPI) m/m riflette le variazioni dei prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti in un mese dato rispetto al precedente. L'indicatore è un indice ponderato delle vendite ripetute di case unifamiliari. Misura le variazioni medie dei prezzi nelle vendite ripetute o nel rifinanziamento delle stesse proprietà. Il calcolo include i dati sulle offerte di mutui che coinvolgono abitazioni secondarie concluse da Fannie Mae e Freddie Mac (le più grandi agenzie di mutui del paese). Il calcolo non tiene conto delle ipoteche su immobili finanziati da prestiti assicurati dallo Stato, nonché delle operazioni ipotecarie su condomini, cooperative e immobili multi-unità. L'indice non è corretto per l'inflazione.

Per comodità, i 50 stati sono divisi in nove divisioni censuarie: Pacifico, Montagna, East North Central, East South Central, West North Central, West South Central, New England, Medio Atlantico e Sud Atlantico. Oltre alla modifica dell'indice nazionale, vengono pubblicati dati separati per queste nove divisioni. Pertanto, HPI è un indicatore tempestivo e accurato delle tendenze dei prezzi nel mercato immobiliare in diverse regioni geografiche del Paese, con la più ampia copertura di informazioni. Ecco perché HPI differisce da altri indicatori del mercato immobiliare.

Gli economisti analizzano l'indicatore per valutare l'attività nel mercato immobiliare. Serve anche come strumento analitico per misurare le variazioni dei tassi ipotecari, valutare la disponibilità di case in diverse regioni e valutare l'inflazione generale nel paese.

