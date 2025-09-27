CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Stati Uniti non destagionalizzato (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Prezzi
323.048
Precedente
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo non destagionalizzato riflette le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi di consumo nel mese specificato rispetto al periodo di riferimento, fissato al 1982. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. Il calcolo dell'indice non è destagionalizzato, cioè non riflette le variazioni annuali che si verificano approssimativamente nello stesso momento e che sono approssimativamente uguali in termini di dimensioni. Tali cambiamenti possono derivare da vacanze, condizioni meteorologiche e cicli di produzione, ecc.

I beni e i servizi inclusi nel paniere di calcolo dell'IPC sono suddivisi in otto gruppi principali: cibo e bevande, alloggi, abbigliamento, trasporti, cure mediche, attività ricreative, istruzione e comunicazioni, altri beni e servizi. A loro volta, questi otto gruppi sono divisi in più di 200 categorie che includono circa 80.000 titoli. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, polizze assicurative). A differenza dell’ Indice dei Prezzi alla Produzione, i prezzi dei beni importati e i prezzi delle accise sono inclusi nel calcolo.

I prezzi di beni e servizi, in base ai quali viene calcolato l'indice, sono raccolti da un sondaggio mensile su circa 23.000 società commerciali e di servizi. Il campione viene rivisto di volta in volta. Inoltre, migliaia di famiglie in tutto il Paese vengono intervistate. I pesi degli elementi di calcolo vengono regolarmente rivisti. L'indicatore è calcolato in confronto ai prezzi di riferimento a partire dal 1982.

Il calcolo dell'IPC tiene conto delle spese dei residenti urbani, come specialisti, lavoratori autonomi, disoccupati, funzionari, pensionati. Gli agricoltori, la popolazione rurale, il personale militare e gli individui nelle carceri e negli ospedali psichiatrici non sono inclusi nel calcolo.

L'IPC non destagionalizzato raramente viene interpretato separatamente, perché l'elevata volatilità impedisce di avere un quadro oggettivo delle variazioni dei prezzi. In generale, la crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione ed è considerata positiva per il dollaro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Stati Uniti non destagionalizzato (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
324.132
323.048
lug 2025
323.048
323.398
322.561
giu 2025
322.561
321.516
321.465
mag 2025
321.465
320.235
320.795
apr 2025
320.795
320.465
319.799
mar 2025
319.799
320.070
319.082
feb 2025
319.082
318.113
317.671
gen 2025
317.671
316.324
315.605
dic 2024
315.605
315.827
315.493
nov 2024
315.493
315.737
315.664
ott 2024
315.664
315.360
315.301
set 2024
315.301
315.277
314.796
ago 2024
314.796
315.097
314.540
lug 2024
314.540
314.777
314.175
giu 2024
314.175
314.445
314.069
mag 2024
314.069
314.186
313.548
apr 2024
313.548
314.340
312.332
mar 2024
312.332
312.039
310.326
feb 2024
310.326
307.888
308.417
gen 2024
308.417
307.211
306.746
dic 2023
306.746
306.561
307.051
nov 2023
307.051
307.922
307.671
ott 2023
307.671
308.895
307.789
set 2023
307.789
307.403
307.026
ago 2023
307.026
307.025
305.691
lug 2023
305.691
302.912
305.109
giu 2023
305.109
303.865
304.127
mag 2023
304.127
305.705
303.363
apr 2023
303.363
304.117
301.836
mar 2023
301.836
300.790
300.840
feb 2023
300.840
301.446
299.170
gen 2023
299.170
299.073
296.797
dic 2022
296.797
297.568
297.711
nov 2022
297.711
299.204
298.012
ott 2022
298.012
298.973
296.808
set 2022
296.808
296.291
296.171
ago 2022
296.171
294.596
296.276
lug 2022
296.276
298.198
296.311
giu 2022
296.311
294.183
292.296
mag 2022
292.296
290.885
289.109
apr 2022
289.109
289.270
287.504
mar 2022
287.504
285.198
283.716
feb 2022
283.716
282.720
281.148
gen 2022
281.148
278.369
278.802
dic 2021
278.802
277.659
277.948
nov 2021
277.948
278.073
276.589
ott 2021
276.589
275.007
274.310
set 2021
274.310
273.240
273.567
ago 2021
273.567
273.477
273.003
lug 2021
273.003
273.122
271.696
1234
