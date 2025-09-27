L'Indice dei Prezzi al Consumo non destagionalizzato riflette le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi di consumo nel mese specificato rispetto al periodo di riferimento, fissato al 1982. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. Il calcolo dell'indice non è destagionalizzato, cioè non riflette le variazioni annuali che si verificano approssimativamente nello stesso momento e che sono approssimativamente uguali in termini di dimensioni. Tali cambiamenti possono derivare da vacanze, condizioni meteorologiche e cicli di produzione, ecc.

I beni e i servizi inclusi nel paniere di calcolo dell'IPC sono suddivisi in otto gruppi principali: cibo e bevande, alloggi, abbigliamento, trasporti, cure mediche, attività ricreative, istruzione e comunicazioni, altri beni e servizi. A loro volta, questi otto gruppi sono divisi in più di 200 categorie che includono circa 80.000 titoli. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, polizze assicurative). A differenza dell’ Indice dei Prezzi alla Produzione, i prezzi dei beni importati e i prezzi delle accise sono inclusi nel calcolo.

I prezzi di beni e servizi, in base ai quali viene calcolato l'indice, sono raccolti da un sondaggio mensile su circa 23.000 società commerciali e di servizi. Il campione viene rivisto di volta in volta. Inoltre, migliaia di famiglie in tutto il Paese vengono intervistate. I pesi degli elementi di calcolo vengono regolarmente rivisti. L'indicatore è calcolato in confronto ai prezzi di riferimento a partire dal 1982.

Il calcolo dell'IPC tiene conto delle spese dei residenti urbani, come specialisti, lavoratori autonomi, disoccupati, funzionari, pensionati. Gli agricoltori, la popolazione rurale, il personale militare e gli individui nelle carceri e negli ospedali psichiatrici non sono inclusi nel calcolo.

L'IPC non destagionalizzato raramente viene interpretato separatamente, perché l'elevata volatilità impedisce di avere un quadro oggettivo delle variazioni dei prezzi. In generale, la crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione ed è considerata positiva per il dollaro.

