La Spesa Personale m/m riflette una variazione dell'importo di tutti i fondi spesi dai consumatori nel mese in questione rispetto al precedente. Il calcolo include le spese per beni e servizi durevoli e non durevoli, bonifici bancari, pagamenti di interessi, ecc.

Il BEA (Bureau of Economic Analysis) degli Stati Uniti rilascia l'indicatore come parte del rapporto sul reddito personale e le spese, insieme al Reddito Personale. Gli analisti spesso interpretano questi due indicatori in combinazione, poiché il rapporto tra questi due valori viene preso in considerazione quando si valuta l'attività dei consumatori e per prevedere il loro ulteriore comportamento. Ad esempio, se i consumatori spendono troppo del loro reddito e riducono i loro risparmi, la crescita economica potrebbe rallentare in futuro.

La spesa dei consumatori è una parte significativa del PILnazionale. Questo è il motivo per cui l'indice viene utilizzato per prevedere il PIL del periodo corrente. Il valore viene utilizzato anche nel calcolo del tasso di inflazione. Inoltre, l'indicatore è attentamente monitorato dagli investitori, che devono comprendere i cambiamenti nella quota di spesa per varie categorie di beni e servizi. Queste informazioni possono contribuire a migliorare l'efficienza della pianificazione degli investimenti.

L'aumento del valore dell'indicatore può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA, in quanto è un'indicazione di crescita inflazionistica.

