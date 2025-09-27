CalendarioSezioni

Spesa Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Spending m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Economic Analysis. (Bureau of Economic Analysis)
Settore
Consumatore
Medio 0.6% 0.4%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
0.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Spesa Personale m/m riflette una variazione dell'importo di tutti i fondi spesi dai consumatori nel mese in questione rispetto al precedente. Il calcolo include le spese per beni e servizi durevoli e non durevoli, bonifici bancari, pagamenti di interessi, ecc.

Il BEA (Bureau of Economic Analysis) degli Stati Uniti rilascia l'indicatore come parte del rapporto sul reddito personale e le spese, insieme al Reddito Personale. Gli analisti spesso interpretano questi due indicatori in combinazione, poiché il rapporto tra questi due valori viene preso in considerazione quando si valuta l'attività dei consumatori e per prevedere il loro ulteriore comportamento. Ad esempio, se i consumatori spendono troppo del loro reddito e riducono i loro risparmi, la crescita economica potrebbe rallentare in futuro.

La spesa dei consumatori è una parte significativa del PILnazionale. Questo è il motivo per cui l'indice viene utilizzato per prevedere il PIL del periodo corrente. Il valore viene utilizzato anche nel calcolo del tasso di inflazione. Inoltre, l'indicatore è attentamente monitorato dagli investitori, che devono comprendere i cambiamenti nella quota di spesa per varie categorie di beni e servizi. Queste informazioni possono contribuire a migliorare l'efficienza della pianificazione degli investimenti.

L'aumento del valore dell'indicatore può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA, in quanto è un'indicazione di crescita inflazionistica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.6%
0.4%
0.5%
lug 2025
0.5%
0.2%
0.4%
giu 2025
0.3%
0.2%
0.0%
mag 2025
-0.1%
0.5%
0.2%
apr 2025
0.2%
0.4%
0.7%
mar 2025
0.7%
0.2%
0.5%
feb 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
gen 2025
-0.2%
0.4%
0.8%
dic 2024
0.7%
0.2%
0.6%
nov 2024
0.4%
0.3%
0.3%
ott 2024
0.4%
0.3%
0.6%
set 2024
0.5%
0.2%
0.3%
ago 2024
0.2%
0.3%
0.5%
lug 2024
0.5%
0.2%
0.3%
giu 2024
0.3%
0.4%
0.4%
mag 2024
0.2%
0.4%
0.1%
apr 2024
0.2%
0.5%
0.7%
mar 2024
0.8%
0.5%
0.8%
feb 2024
0.8%
0.3%
0.2%
gen 2024
0.2%
0.7%
dic 2023
0.7%
0.2%
nov 2023
0.2%
0.0%
0.1%
ott 2023
0.2%
0.0%
0.7%
set 2023
0.7%
0.0%
0.4%
ago 2023
0.4%
0.0%
0.9%
lug 2023
0.8%
0.1%
0.6%
giu 2023
0.5%
0.0%
0.2%
mag 2023
0.1%
-0.1%
0.6%
apr 2023
0.8%
0.0%
0.1%
mar 2023
0.0%
0.1%
0.1%
feb 2023
0.2%
0.0%
2.0%
gen 2023
1.8%
-0.1%
-0.1%
dic 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
nov 2022
0.1%
0.1%
0.9%
ott 2022
0.8%
0.0%
0.6%
set 2022
0.6%
0.0%
0.6%
ago 2022
0.4%
0.0%
-0.2%
lug 2022
0.1%
0.0%
1.0%
giu 2022
1.1%
-0.1%
0.3%
mag 2022
0.2%
-0.1%
0.6%
apr 2022
0.9%
0.1%
1.4%
mar 2022
1.1%
0.1%
0.6%
feb 2022
0.2%
-0.1%
2.7%
gen 2022
2.1%
-0.1%
-0.8%
dic 2021
-0.6%
0.0%
0.4%
nov 2021
0.6%
0.0%
1.4%
ott 2021
1.3%
0.1%
0.6%
set 2021
0.6%
0.2%
1.0%
ago 2021
0.8%
-0.1%
-0.1%
lug 2021
0.3%
-0.4%
1.1%
1234
