Calendario Economico
Spesa Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Spending m/m)
|Medio
|0.6%
|0.4%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Spesa Personale m/m riflette una variazione dell'importo di tutti i fondi spesi dai consumatori nel mese in questione rispetto al precedente. Il calcolo include le spese per beni e servizi durevoli e non durevoli, bonifici bancari, pagamenti di interessi, ecc.
Il BEA (Bureau of Economic Analysis) degli Stati Uniti rilascia l'indicatore come parte del rapporto sul reddito personale e le spese, insieme al Reddito Personale. Gli analisti spesso interpretano questi due indicatori in combinazione, poiché il rapporto tra questi due valori viene preso in considerazione quando si valuta l'attività dei consumatori e per prevedere il loro ulteriore comportamento. Ad esempio, se i consumatori spendono troppo del loro reddito e riducono i loro risparmi, la crescita economica potrebbe rallentare in futuro.
La spesa dei consumatori è una parte significativa del PILnazionale. Questo è il motivo per cui l'indice viene utilizzato per prevedere il PIL del periodo corrente. Il valore viene utilizzato anche nel calcolo del tasso di inflazione. Inoltre, l'indicatore è attentamente monitorato dagli investitori, che devono comprendere i cambiamenti nella quota di spesa per varie categorie di beni e servizi. Queste informazioni possono contribuire a migliorare l'efficienza della pianificazione degli investimenti.
L'aumento del valore dell'indicatore può influenzare positivamente le quotazioni in dollari USA, in quanto è un'indicazione di crescita inflazionistica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
