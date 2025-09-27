Il tasso di disoccupazione U6 degli Stati Uniti fornisce un metodo alternativo di calcolo della disoccupazione negli Stati Uniti ed è spesso considerato l'indicatore di disoccupazione più rivelatore. Mostra anche una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Tuttavia, a differenza dell'indicatore chiave del tasso di disoccupazione U3, l’U6 prende in considerazione le persone che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane, nonché le seguenti categorie di residenti disoccupati, che sono considerate "marginalmente attaccate".

Persone che hanno smesso di cercare lavoro dopo tentativi falliti (per 12 mesi). Esse sono rimaste deluse dalle attuali condizioni economiche e al momento trovano il loro impiego impossibile. Questi disoccupati sono chiamati "lavoratori scoraggiati".

Individui che sono in grado di trovare lavoro ma non sono in cerca di lavoro al momento.

Persone che hanno ripreso gli studi e si rifiutano di cercare lavoro.

Persone che hanno un lavoro part-time o temporaneo a causa di condizioni economiche sfavorevoli: attualmente non ci sono posti di lavoro a tempo pieno per loro. L’U3 considera questa categoria come occupata e non la include nelle statistiche sulla disoccupazione.

Molti economisti ritengono che l'U6 riveli meglio la situazione della disoccupazione della nazione, dal momento che prende in considerazione persone non incluse nell’ indicatore U3 ma indirettamente correlate al mercato del lavoro.

I dati statistici sulla disoccupazione vengono raccolti intervistando circa 110.000 persone (60.000 famiglie) in tutta la nazione. Sono esclusi dall'indagine i minori di 16 anni, coloro che prestano servizio nelle forze armate, le persone in istituti penitenziali e ospedali psichiatrici.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore predittivo. La sua crescita o diminuzione è il risultato di variazioni della situazione economica.

La diminuzione della disoccupazione è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

