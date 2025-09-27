CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione U6 Stati Uniti (United States U6 Unemployment Rate)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Medio 8.1% 8.4%
7.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.8%
8.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il tasso di disoccupazione U6 degli Stati Uniti fornisce un metodo alternativo di calcolo della disoccupazione negli Stati Uniti ed è spesso considerato l'indicatore di disoccupazione più rivelatore. Mostra anche una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Tuttavia, a differenza dell'indicatore chiave del tasso di disoccupazione U3, l’U6 prende in considerazione le persone che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane, nonché le seguenti categorie di residenti disoccupati, che sono considerate "marginalmente attaccate".

  • Persone che hanno smesso di cercare lavoro dopo tentativi falliti (per 12 mesi). Esse sono rimaste deluse dalle attuali condizioni economiche e al momento trovano il loro impiego impossibile. Questi disoccupati sono chiamati "lavoratori scoraggiati".
  • Individui che sono in grado di trovare lavoro ma non sono in cerca di lavoro al momento.
  • Persone che hanno ripreso gli studi e si rifiutano di cercare lavoro.
  • Persone che hanno un lavoro part-time o temporaneo a causa di condizioni economiche sfavorevoli: attualmente non ci sono posti di lavoro a tempo pieno per loro. L’U3 considera questa categoria come occupata e non la include nelle statistiche sulla disoccupazione.

Molti economisti ritengono che l'U6 riveli meglio la situazione della disoccupazione della nazione, dal momento che prende in considerazione persone non incluse nell’ indicatore U3 ma indirettamente correlate al mercato del lavoro.

I dati statistici sulla disoccupazione vengono raccolti intervistando circa 110.000 persone (60.000 famiglie) in tutta la nazione. Sono esclusi dall'indagine i minori di 16 anni, coloro che prestano servizio nelle forze armate, le persone in istituti penitenziali e ospedali psichiatrici.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore predittivo. La sua crescita o diminuzione è il risultato di variazioni della situazione economica.

La diminuzione della disoccupazione è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione U6 Stati Uniti (United States U6 Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
8.1%
8.4%
7.9%
lug 2025
7.9%
7.5%
7.7%
giu 2025
7.7%
7.6%
7.8%
mag 2025
7.8%
8.0%
7.8%
apr 2025
7.8%
7.5%
7.9%
mar 2025
7.9%
8.3%
8.0%
feb 2025
8.0%
7.6%
7.5%
gen 2025
7.5%
7.3%
7.5%
dic 2024
7.5%
8.0%
7.7%
nov 2024
7.8%
7.5%
7.7%
ott 2024
7.7%
7.6%
7.7%
set 2024
7.7%
7.9%
7.9%
ago 2024
7.9%
7.6%
7.8%
lug 2024
7.8%
7.4%
7.4%
giu 2024
7.4%
7.4%
7.4%
mag 2024
7.4%
7.3%
7.4%
apr 2024
7.4%
7.3%
7.3%
mar 2024
7.3%
7.2%
7.3%
feb 2024
7.3%
7.1%
7.2%
gen 2024
7.2%
7.0%
7.1%
dic 2023
7.1%
7.1%
7.0%
nov 2023
7.0%
7.1%
7.2%
ott 2023
7.2%
7.0%
7.0%
set 2023
7.0%
6.9%
7.1%
ago 2023
7.1%
6.8%
6.7%
lug 2023
6.7%
6.8%
6.9%
giu 2023
6.9%
6.6%
6.7%
mag 2023
6.7%
6.6%
6.6%
apr 2023
6.6%
6.7%
6.7%
mar 2023
6.7%
6.7%
6.8%
feb 2023
6.8%
6.5%
6.6%
gen 2023
6.6%
6.6%
6.5%
dic 2022
6.5%
6.7%
6.7%
nov 2022
6.7%
6.7%
6.8%
ott 2022
6.8%
6.8%
6.7%
set 2022
6.7%
6.8%
7.0%
ago 2022
7.0%
6.7%
6.7%
lug 2022
6.7%
6.9%
6.7%
giu 2022
6.7%
7.0%
7.1%
mag 2022
7.1%
6.9%
7.0%
apr 2022
7.0%
7.0%
6.9%
mar 2022
6.9%
7.1%
7.2%
feb 2022
7.2%
7.2%
7.1%
gen 2022
7.1%
7.5%
7.3%
dic 2021
7.3%
8.0%
7.7%
nov 2021
7.8%
8.4%
8.3%
ott 2021
8.3%
8.6%
8.5%
set 2021
8.5%
9.0%
8.8%
ago 2021
8.8%
9.5%
9.2%
lug 2021
9.2%
10.0%
9.8%
