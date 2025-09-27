CalendarioSezioni

Occupazione Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Employment)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Medio N/D 45.3 43.4
43.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
ISM Manufacturing Employment è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Manifatturiero. Riflette un cambiamento nell'occupazione nelle aziende industriali.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano la situazione occupazionale nella loro azienda nell'ultimo mese: se è migliorata, deteriorata o non è cambiata. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice ISM Manufacturing Employment è solitamente strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dell'occupazione nel settore manifatturiero, di solito, riflette una situazione generalmente positiva nel mercato del lavoro: i produttori assumono più dipendenti, quindi il numero di posti di lavoro è in crescita e il tasso di disoccupazione è in calo.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Occupazione Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Employment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
45.3
43.4
lug 2025
43.4
45.9
45.0
giu 2025
45.0
46.1
46.8
mag 2025
46.8
46.4
46.5
apr 2025
46.5
46.4
44.7
mar 2025
44.7
46.5
47.6
feb 2025
47.6
46.5
50.3
gen 2025
50.3
46.5
45.4
dic 2024
45.3
46.7
48.1
nov 2024
48.1
51.0
44.4
ott 2024
44.4
40.2
43.9
set 2024
43.9
49.3
46.0
ago 2024
46.0
41.8
43.4
lug 2024
43.4
46.6
49.3
giu 2024
49.3
51.4
51.1
mag 2024
51.1
46.5
48.6
apr 2024
48.6
48.1
47.4
mar 2024
47.4
50.3
45.9
feb 2024
45.9
48.1
47.1
gen 2024
47.1
49.8
47.5
dic 2023
48.1
46.2
45.8
nov 2023
45.8
48.9
46.8
ott 2023
46.8
49.8
51.2
set 2023
51.2
46.4
48.5
ago 2023
48.5
46.2
44.4
lug 2023
44.4
49.7
48.1
giu 2023
48.1
50.8
51.4
mag 2023
51.4
48.5
50.2
apr 2023
50.2
47.9
46.9
mar 2023
46.9
49.8
49.1
feb 2023
49.1
51.0
50.6
gen 2023
50.6
49.9
50.8
dic 2022
51.4
49.1
48.4
nov 2022
48.4
49.3
50.0
ott 2022
50.0
51.4
48.7
set 2022
48.7
52.1
54.2
ago 2022
54.2
48.6
49.9
lug 2022
49.9
48.4
47.3
giu 2022
47.3
50.2
49.6
mag 2022
49.6
53.6
50.9
apr 2022
50.9
54.7
56.3
mar 2022
56.3
53.7
52.9
feb 2022
52.9
54.4
54.5
gen 2022
54.5
53.8
53.9
dic 2021
54.2
52.7
53.3
nov 2021
53.3
51.1
52.0
ott 2021
52.0
49.6
50.2
set 2021
50.2
50.9
49.0
ago 2021
49.0
51.4
52.9
lug 2021
52.9
50.3
49.9
123
