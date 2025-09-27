ISM Manufacturing Employment è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Manifatturiero. Riflette un cambiamento nell'occupazione nelle aziende industriali.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano la situazione occupazionale nella loro azienda nell'ultimo mese: se è migliorata, deteriorata o non è cambiata. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice ISM Manufacturing Employment è solitamente strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dell'occupazione nel settore manifatturiero, di solito, riflette una situazione generalmente positiva nel mercato del lavoro: i produttori assumono più dipendenti, quindi il numero di posti di lavoro è in crescita e il tasso di disoccupazione è in calo.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori: