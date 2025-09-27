CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Challenger United Sates Tagli di posti di lavoro (Challenger United Sates Job Cuts)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Challenger, Gray &amp; Christmas (Challenger, Gray & Christmas)
Settore
Lavoro
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

I dati Challenger Job Cuts riflettono il numero totale di licenziamenti segnalati dai datori di lavoro durante il mese in questione. L'indicatore consente di valutare la situazione del mercato del lavoro. Una lettura superiore rispetto al previsto è considerata sfavorevole per il dollaro USA, mentre le letture più basse sono considerate positive.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Challenger United Sates Tagli di posti di lavoro (Challenger United Sates Job Cuts)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
47.999 K
giu 2025
47.999 K
93.816 K
mag 2025
93.816 K
105.441 K
apr 2025
105.441 K
275.240 K
mar 2025
275.240 K
172.017 K
feb 2025
172.017 K
49.795 K
gen 2025
49.795 K
38.792 K
dic 2024
38.792 K
57.727 K
nov 2024
57.727 K
55.597 K
ott 2024
55.597 K
72.821 K
set 2024
72.821 K
75.891 K
ago 2024
75.891 K
25.885 K
lug 2024
25.885 K
48.786 K
giu 2024
48.786 K
63.816 K
mag 2024
63.816 K
64.789 K
apr 2024
64.789 K
90.309 K
mar 2024
90.309 K
84.638 K
feb 2024
84.638 K
82.307 K
gen 2024
82.307 K
34.817 K
dic 2023
34.817 K
45.510 K
nov 2023
45.510 K
36.836 K
ott 2023
36.836 K
47.457 K
set 2023
47.457 K
75.151 K
ago 2023
75.151 K
23.697 K
lug 2023
23.697 K
40.709 K
giu 2023
40.709 K
80.089 K
mag 2023
80.089 K
66.995 K
apr 2023
66.995 K
89.703 K
mar 2023
89.703 K
77.770 K
feb 2023
77.770 K
102.943 K
gen 2023
102.943 K
43.651 K
dic 2022
43.651 K
76.835 K
nov 2022
76.835 K
33.843 K
ott 2022
33.843 K
29.989 K
set 2022
29.989 K
20.485 K
ago 2022
20.485 K
25.810 K
lug 2022
25.810 K
32.517 K
giu 2022
32.517 K
20.712 K
mag 2022
20.712 K
24.286 K
apr 2022
24.286 K
21.387 K
mar 2022
21.387 K
15.245 K
feb 2022
15.245 K
19.064 K
gen 2022
19.064 K
19.052 K
dic 2021
19.052 K
14.875 K
nov 2021
14.875 K
22.822 K
ott 2021
22.822 K
17.895 K
set 2021
17.895 K
15.723 K
ago 2021
15.723 K
18.942 K
lug 2021
18.942 K
20.476 K
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento