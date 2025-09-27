Calendario Economico
Reddito Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Income m/m)
|Basso
|0.4%
|-0.1%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Reddito personale m/m mostra una variazione della quantità di fondi ricevuti dai consumatori nel mese dato rispetto al precedente. Il calcolo include tutti i tipi di reddito: salari e stipendi, bonus, reddito da locazione, dividendi da investimenti, partecipazione agli utili da imprese, benefici, pagamenti assicurativi, pensione, ecc.
Il BEA (Bureau of Economic Analysis) degli Stati Uniti rilascia l'indicatore come parte del rapporto sul reddito personale e le spese, insieme alla Spesa Personale. Gli analisti spesso interpretano questi due indicatori in combinazione, poiché il rapporto tra questi due valori viene preso in considerazione quando si valuta l'attività dei consumatori e per prevedere il loro ulteriore comportamento.
L'indicatore viene utilizzato per prevedere la spesa dei consumatori nel prossimo futuro e valutare l'inflazione. La crescita del reddito personale da diverse fonti può riscaldare il mercato dei consumatori, oltre a portare ad un aumento delle spese e alla crescita dell'inflazione.
Una lettura più alta è solitamente vista come positiva per il dollaro USA, in quanto è strettamente connessa alla crescita dell'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Reddito Personale Stati Uniti m/m (United States Personal Income m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
