Indice dei Prezzi delle Spese per Consumi Personali (PCE) degli Stati Uniti a/a (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index y/y)
|Medio
|2.7%
|2.8%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.7%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi PCE su base annua mostra le variazioni dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi di consumo acquistati dai residenti negli Stati Uniti nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo indicatore è anche chiamato "deflatore PCE". Tiene conto delle spese effettive e imputate delle famiglie per beni durevoli e non durevoli e per servizi.
L'indice è confrontato con una base del 2009.
L'indice PCE è incluso nella misurazione dell'inflazione negli Stati Uniti, poiché la sua crescita è solitamente accompagnata da un aumento dei prezzi di beni e servizi.
Rispetto a un altro indicatore dei prezzi al consumo statunitense IPC, la Fed statunitense preferisce utilizzare PCE per analizzare le condizioni economiche. È perché la formula di calcolo PCE consente di tenere conto dell'influenza dei cambiamenti a breve termine nel comportamento dei consumatori e di adeguare il paniere, mentre il paniere dei consumatori e i pesi dei suoi elementi nel calcolo dell'IPC vengono rivisti solo ogni due anni. Pertanto, PCE fornisce un indicatore di inflazione più completo.
La crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Spese per Consumi Personali (PCE) degli Stati Uniti a/a (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
