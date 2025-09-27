CalendarioSezioni

Tasso di utilizzo della capacità del Federal Reserve System (Fed) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of Federal Reserve System)
Settore
Azienda
Basso 77.4% 77.7%
77.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
77.5%
77.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Fed Capacity Utilization mostra la percentuale di carico di lavoro nelle aziende statunitensi. Il calcolo dell'indice comprende 89 settori dell'industria manifatturiera, mineraria ed energetica.

Il settore industriale fornisce la quota maggiore di variazioni nella produzione nazionale. Pertanto, dati dettagliati sullo stato del settore aiutano a distinguere i cambiamenti strutturali nell'economia nazionale e fare previsioni sul suo sviluppo futuro.

L'utilizzo della capacità è calcolato come il rapporto tra l'output e l'indice di potenza (il livello massimo di produzione che può essere mantenuto dall'azienda). Gli indici di potenza sono calcolati per tutti i settori. I dati per il calcolo vengono raccolti mensilmente da fonti governative (Energy Information Administration, Census Bureau, ecc.).

Gli economisti di solito interpretano l'indice di utilizzo della capacità insieme all'indice di produzione industriale. Mostra quanto efficientemente le aziende utilizzano attrezzature, tecnologia e manodopera, oltre a indicare l'attività di produzione nel Paese. Il livello di utilizzo della capacità superiore all'82% indica un aumento della produzione che consente di prevedere la crescita dei prezzi o le carenze di approvvigionamento nel prossimo futuro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di utilizzo della capacità del Federal Reserve System (Fed) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
77.4%
77.7%
77.4%
lug 2025
77.5%
77.2%
77.7%
giu 2025
77.6%
77.1%
77.5%
mag 2025
77.4%
77.6%
77.7%
apr 2025
77.7%
78.1%
77.8%
mar 2025
77.8%
78.4%
78.2%
feb 2025
78.2%
78.0%
77.7%
gen 2025
77.8%
77.2%
77.5%
dic 2024
77.6%
76.8%
77.0%
nov 2024
76.8%
77.1%
77.0%
ott 2024
77.1%
77.6%
77.4%
set 2024
77.5%
78.1%
77.8%
ago 2024
78.0%
78.4%
77.4%
lug 2024
77.8%
78.8%
78.4%
giu 2024
78.8%
78.7%
78.3%
mag 2024
78.7%
79.0%
78.2%
apr 2024
78.4%
79.0%
78.5%
mar 2024
78.4%
79.1%
78.2%
feb 2024
78.3%
79.1%
78.3%
gen 2024
78.5%
78.7%
dic 2023
78.6%
78.8%
nov 2023
78.8%
79.3%
78.7%
ott 2023
78.9%
79.7%
79.5%
set 2023
79.7%
79.5%
79.5%
ago 2023
79.7%
79.1%
79.5%
lug 2023
79.3%
79.2%
78.6%
giu 2023
78.9%
79.6%
79.4%
mag 2023
79.6%
79.7%
79.8%
apr 2023
79.7%
78.9%
79.4%
mar 2023
79.8%
78.1%
79.6%
feb 2023
78.0%
78.5%
78.0%
gen 2023
78.3%
79.2%
78.4%
dic 2022
78.8%
79.8%
79.4%
nov 2022
79.7%
80.1%
79.9%
ott 2022
79.9%
80.1%
80.1%
set 2022
80.3%
80.1%
80.1%
ago 2022
80.0%
80.1%
80.2%
lug 2022
80.3%
79.5%
79.9%
giu 2022
80.0%
79.0%
80.3%
mag 2022
79.0%
78.6%
78.9%
apr 2022
79.0%
77.9%
78.2%
mar 2022
78.3%
77.6%
77.7%
feb 2022
77.6%
77.0%
77.3%
gen 2022
77.6%
76.6%
76.6%
dic 2021
76.5%
76.6%
76.6%
nov 2021
76.8%
75.8%
76.5%
ott 2021
76.4%
75.7%
75.2%
set 2021
75.2%
76.2%
76.2%
ago 2021
76.4%
75.7%
76.2%
lug 2021
76.1%
75.2%
75.4%
