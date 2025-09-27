Fed Capacity Utilization mostra la percentuale di carico di lavoro nelle aziende statunitensi. Il calcolo dell'indice comprende 89 settori dell'industria manifatturiera, mineraria ed energetica.

Il settore industriale fornisce la quota maggiore di variazioni nella produzione nazionale. Pertanto, dati dettagliati sullo stato del settore aiutano a distinguere i cambiamenti strutturali nell'economia nazionale e fare previsioni sul suo sviluppo futuro.

L'utilizzo della capacità è calcolato come il rapporto tra l'output e l'indice di potenza (il livello massimo di produzione che può essere mantenuto dall'azienda). Gli indici di potenza sono calcolati per tutti i settori. I dati per il calcolo vengono raccolti mensilmente da fonti governative (Energy Information Administration, Census Bureau, ecc.).

Gli economisti di solito interpretano l'indice di utilizzo della capacità insieme all'indice di produzione industriale. Mostra quanto efficientemente le aziende utilizzano attrezzature, tecnologia e manodopera, oltre a indicare l'attività di produzione nel Paese. Il livello di utilizzo della capacità superiore all'82% indica un aumento della produzione che consente di prevedere la crescita dei prezzi o le carenze di approvvigionamento nel prossimo futuro.

