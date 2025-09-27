Calendario Economico
Tasso di utilizzo della capacità del Federal Reserve System (Fed) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Basso
|77.4%
|77.7%
|
77.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|77.5%
|
77.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Fed Capacity Utilization mostra la percentuale di carico di lavoro nelle aziende statunitensi. Il calcolo dell'indice comprende 89 settori dell'industria manifatturiera, mineraria ed energetica.
Il settore industriale fornisce la quota maggiore di variazioni nella produzione nazionale. Pertanto, dati dettagliati sullo stato del settore aiutano a distinguere i cambiamenti strutturali nell'economia nazionale e fare previsioni sul suo sviluppo futuro.
L'utilizzo della capacità è calcolato come il rapporto tra l'output e l'indice di potenza (il livello massimo di produzione che può essere mantenuto dall'azienda). Gli indici di potenza sono calcolati per tutti i settori. I dati per il calcolo vengono raccolti mensilmente da fonti governative (Energy Information Administration, Census Bureau, ecc.).
Gli economisti di solito interpretano l'indice di utilizzo della capacità insieme all'indice di produzione industriale. Mostra quanto efficientemente le aziende utilizzano attrezzature, tecnologia e manodopera, oltre a indicare l'attività di produzione nel Paese. Il livello di utilizzo della capacità superiore all'82% indica un aumento della produzione che consente di prevedere la crescita dei prezzi o le carenze di approvvigionamento nel prossimo futuro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di utilizzo della capacità del Federal Reserve System (Fed) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress