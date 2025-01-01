CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Rapporto sulle Stime della Domanda e dell'Offerta Agricola Mondiale (WASDE) (World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (United States Department of Agriculture)
Settore
Azienda
Medio
Prossimo Evento Importanza

Il Rapporto USDA WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) è una previsione mensile della domanda e dell'offerta di cereali, semi oleosi e cotone. Anche lo zucchero, la carne, il pollame, le uova e il latte sono presi in considerazione quando si valuta la domanda e l'offerta degli Stati Uniti.