Rapporto sulle Stime della Domanda e dell'Offerta Agricola Mondiale (WASDE) (World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report)
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Il Rapporto USDA WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) è una previsione mensile della domanda e dell'offerta di cereali, semi oleosi e cotone. Anche lo zucchero, la carne, il pollame, le uova e il latte sono presi in considerazione quando si valuta la domanda e l'offerta degli Stati Uniti.