Calendario Economico
Benefici Occupazionali Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Benefits q/q)
|Basso
|N/D
|1.0%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Benefici Occupazionali trim./trim. mostrano variazioni degli importi ricevuti dai dipendenti delle società statunitensi oltre ai salari base, nel trimestre dato rispetto al precedente. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio tra i datori di lavoro.
Insieme ai salari, questo indicatore è incluso nel calcolo dell' Indice del Costo del Lavoro . Le prestazioni occupazionali sono suddivise in cinque categorie in questa indagine:
- Ferie retribuite, come ferie, fine settimana, congedi per malattia, ferie annuali personali
- Bonus, come lavoro straordinario e incentivi; coefficienti crescenti, bonus non direttamente correlati alla produzione (come la tredicesima o un premio produzione)
- Assicurazioni: assicurazione vita, salute, invalidità a breve e lungo termine
- Detrazioni previdenziali e pagamenti su programmi di risparmio
- Pagamenti legalmente fissi, come la sicurezza sociale, l'assicurazione medica, l'assicurazione contro la disoccupazione a livello federale e statale, il risarcimento ai dipendenti
Gli economisti interpretano questo indicatore sia come parte dell'indice del costo del lavoro (come indicatore principale dell'inflazione) sia separatamente. L'indicatore stesso è prezioso, perché riflette la struttura dei pagamenti assicurativi e pensionistici, che consente alle compagnie di assicurazione di valutare le loro prospettive e adeguare gli importi dei contratti. I rappresentanti dei circoli aziendali analizzano i pagamenti aggiuntivi e li usano come guida per regolare i propri costi di compensazione.
In generale, la crescita dei benefici occupazionali porta ad un aumento dei prezzi finali per i prodotti fabbricati nel paese e può quindi influenzare l'inflazione. La crescita dell'inflazione, a sua volta, è considerata positiva per le quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Benefici Occupazionali Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Benefits q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
