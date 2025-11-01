I Benefici Occupazionali trim./trim. mostrano variazioni degli importi ricevuti dai dipendenti delle società statunitensi oltre ai salari base, nel trimestre dato rispetto al precedente. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio tra i datori di lavoro.

Insieme ai salari, questo indicatore è incluso nel calcolo dell' Indice del Costo del Lavoro . Le prestazioni occupazionali sono suddivise in cinque categorie in questa indagine:

Ferie retribuite, come ferie, fine settimana, congedi per malattia, ferie annuali personali

Bonus, come lavoro straordinario e incentivi; coefficienti crescenti, bonus non direttamente correlati alla produzione (come la tredicesima o un premio produzione)

Assicurazioni: assicurazione vita, salute, invalidità a breve e lungo termine

Detrazioni previdenziali e pagamenti su programmi di risparmio

Pagamenti legalmente fissi, come la sicurezza sociale, l'assicurazione medica, l'assicurazione contro la disoccupazione a livello federale e statale, il risarcimento ai dipendenti

Gli economisti interpretano questo indicatore sia come parte dell'indice del costo del lavoro (come indicatore principale dell'inflazione) sia separatamente. L'indicatore stesso è prezioso, perché riflette la struttura dei pagamenti assicurativi e pensionistici, che consente alle compagnie di assicurazione di valutare le loro prospettive e adeguare gli importi dei contratti. I rappresentanti dei circoli aziendali analizzano i pagamenti aggiuntivi e li usano come guida per regolare i propri costi di compensazione.

In generale, la crescita dei benefici occupazionali porta ad un aumento dei prezzi finali per i prodotti fabbricati nel paese e può quindi influenzare l'inflazione. La crescita dell'inflazione, a sua volta, è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

