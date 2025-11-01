CalendarioSezioni

Benefici Occupazionali Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Benefits q/q)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Basso N/D 1.0%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
I Benefici Occupazionali trim./trim. mostrano variazioni degli importi ricevuti dai dipendenti delle società statunitensi oltre ai salari base, nel trimestre dato rispetto al precedente. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio tra i datori di lavoro.

Insieme ai salari, questo indicatore è incluso nel calcolo dell' Indice del Costo del Lavoro . Le prestazioni occupazionali sono suddivise in cinque categorie in questa indagine:

  • Ferie retribuite, come ferie, fine settimana, congedi per malattia, ferie annuali personali
  • Bonus, come lavoro straordinario e incentivi; coefficienti crescenti, bonus non direttamente correlati alla produzione (come la tredicesima o un premio produzione)
  • Assicurazioni: assicurazione vita, salute, invalidità a breve e lungo termine
  • Detrazioni previdenziali e pagamenti su programmi di risparmio
  • Pagamenti legalmente fissi, come la sicurezza sociale, l'assicurazione medica, l'assicurazione contro la disoccupazione a livello federale e statale, il risarcimento ai dipendenti

Gli economisti interpretano questo indicatore sia come parte dell'indice del costo del lavoro (come indicatore principale dell'inflazione) sia separatamente. L'indicatore stesso è prezioso, perché riflette la struttura dei pagamenti assicurativi e pensionistici, che consente alle compagnie di assicurazione di valutare le loro prospettive e adeguare gli importi dei contratti. I rappresentanti dei circoli aziendali analizzano i pagamenti aggiuntivi e li usano come guida per regolare i propri costi di compensazione.

In generale, la crescita dei benefici occupazionali porta ad un aumento dei prezzi finali per i prodotti fabbricati nel paese e può quindi influenzare l'inflazione. La crescita dell'inflazione, a sua volta, è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Benefici Occupazionali Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Benefits q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
1.0%
0.7%
2 Q 2025
0.7%
1.0%
1.2%
1 Q 2025
1.2%
0.8%
0.8%
4 Q 2024
0.8%
1.1%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.1%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
1.1%
1.1%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
0.7%
4 Q 2023
0.7%
1.1%
0.9%
3 Q 2023
0.9%
1.2%
0.9%
2 Q 2023
0.9%
1.3%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
0.9%
1.0%
4 Q 2022
0.8%
1.1%
1.0%
3 Q 2022
1.0%
1.4%
1.2%
2 Q 2022
1.2%
1.8%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
0.7%
0.9%
4 Q 2021
0.9%
0.7%
0.9%
3 Q 2021
0.9%
0.6%
0.4%
2 Q 2021
0.4%
0.6%
0.6%
1 Q 2021
0.6%
0.7%
0.6%
4 Q 2020
0.6%
0.6%
0.6%
3 Q 2020
0.6%
0.6%
0.8%
2 Q 2020
0.8%
0.5%
0.4%
1 Q 2020
0.4%
0.5%
0.6%
4 Q 2019
0.5%
0.7%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.7%
0.5%
2 Q 2019
0.5%
0.7%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
1.2%
0.7%
4 Q 2018
0.7%
0.8%
0.4%
3 Q 2018
0.4%
0.8%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
1.0%
0.7%
1 Q 2018
0.7%
1.0%
0.5%
4 Q 2017
0.5%
0.7%
0.8%
3 Q 2017
0.8%
0.7%
0.6%
2 Q 2017
0.6%
0.7%
1 Q 2017
0.7%
0.5%
4 Q 2016
0.4%
0.7%
3 Q 2016
0.7%
0.5%
2 Q 2016
0.5%
0.5%
1 Q 2016
0.5%
0.6%
4 Q 2015
0.7%
0.5%
3 Q 2015
0.5%
0.1%
2 Q 2015
0.1%
0.6%
1 Q 2015
0.6%
0.6%
4 Q 2014
0.6%
0.6%
3 Q 2014
0.6%
