Tasso di Partecipazione degli Stati Uniti (United States Participation Rate)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Medio 62.3% 62.3%
62.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
62.2%
62.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Partecipazione è la percentuale del numero totale di persone in età lavorativa (16 anni e oltre) che sono impiegati o sono attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla popolazione totale nella fascia di età corrispondente.

L'indicatore è considerato una metrica della parte attiva dell'intera forza lavoro della nazione. Ad esempio, molte persone possono scoraggiarsi in condizioni di recessione economica e smettere di cercare lavoro. Pertanto, tali individui sono esclusi dalla popolazione economicamente attiva. Le statistiche confermano questa logica: durante la recessione, la quota di popolazione economicamente attiva è notevolmente ridotta. Inoltre, la popolazione economicamente attiva non comprende studenti, casalinghe, detenuti e pensionati.

L'indicatore viene solitamente analizzato insieme al tasso di disoccupazione , perché le persone classificate come disoccupate potrebbero non essere partecipanti attivi al mercato del lavoro. D'altra parte, i disoccupati possono avere un reddito e partecipare ai processi economici. Questa categoria può includere pensionati che spendono i loro risparmi o studenti che cercano di acquisire esperienza per entrare nel mercato del lavoro in seguito.

La percentuale di popolazione economicamente attiva può essere ridotta a causa di cambiamenti sociali strutturali, non solo della salute economica generale. Ad esempio, l'aumento del tasso di natalità porta ad una diminuzione del numero di donne che lavorano.

L'interpretazione parallela della quota di popolazione economicamente attiva e del tasso di disoccupazione consente una migliore comprensione delle tendenze generali dell'occupazione nell'economia.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Partecipazione degli Stati Uniti (United States Participation Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
62.3%
62.3%
62.2%
lug 2025
62.2%
62.4%
62.3%
giu 2025
62.3%
62.5%
62.4%
mag 2025
62.4%
62.6%
62.6%
apr 2025
62.6%
62.8%
62.5%
mar 2025
62.5%
62.1%
62.4%
feb 2025
62.4%
62.6%
62.6%
gen 2025
62.6%
62.6%
62.5%
dic 2024
62.5%
62.6%
62.5%
nov 2024
62.5%
62.6%
62.6%
ott 2024
62.6%
62.7%
62.7%
set 2024
62.7%
62.8%
62.7%
ago 2024
62.7%
62.7%
62.7%
lug 2024
62.7%
62.5%
62.6%
giu 2024
62.6%
62.6%
62.5%
mag 2024
62.5%
62.8%
62.7%
apr 2024
62.7%
62.7%
62.7%
mar 2024
62.7%
62.5%
62.5%
feb 2024
62.5%
62.7%
62.5%
gen 2024
62.5%
62.7%
62.5%
dic 2023
62.5%
62.7%
62.8%
nov 2023
62.8%
62.7%
62.7%
ott 2023
62.7%
62.8%
62.8%
set 2023
62.8%
62.7%
62.8%
ago 2023
62.8%
62.6%
62.6%
lug 2023
62.6%
62.6%
62.6%
giu 2023
62.6%
62.6%
62.6%
mag 2023
62.6%
62.5%
62.6%
apr 2023
62.6%
62.5%
62.6%
mar 2023
62.6%
62.4%
62.5%
feb 2023
62.5%
62.3%
62.4%
gen 2023
62.4%
62.2%
62.3%
dic 2022
62.3%
62.1%
62.2%
nov 2022
62.1%
62.2%
62.2%
ott 2022
62.2%
62.3%
62.3%
set 2022
62.3%
62.2%
62.4%
ago 2022
62.4%
62.1%
62.1%
lug 2022
62.1%
62.2%
62.2%
giu 2022
62.2%
62.2%
62.3%
mag 2022
62.3%
62.3%
62.2%
apr 2022
62.2%
62.3%
62.4%
mar 2022
62.4%
62.2%
62.3%
feb 2022
62.3%
62.0%
62.2%
gen 2022
62.2%
61.8%
61.9%
dic 2021
61.9%
61.7%
61.9%
nov 2021
61.8%
61.6%
61.6%
ott 2021
61.6%
61.6%
61.6%
set 2021
61.6%
61.7%
61.7%
ago 2021
61.7%
61.6%
61.7%
lug 2021
61.7%
61.6%
61.6%
123
