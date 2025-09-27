Il Tasso di Partecipazione è la percentuale del numero totale di persone in età lavorativa (16 anni e oltre) che sono impiegati o sono attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla popolazione totale nella fascia di età corrispondente.

L'indicatore è considerato una metrica della parte attiva dell'intera forza lavoro della nazione. Ad esempio, molte persone possono scoraggiarsi in condizioni di recessione economica e smettere di cercare lavoro. Pertanto, tali individui sono esclusi dalla popolazione economicamente attiva. Le statistiche confermano questa logica: durante la recessione, la quota di popolazione economicamente attiva è notevolmente ridotta. Inoltre, la popolazione economicamente attiva non comprende studenti, casalinghe, detenuti e pensionati.

L'indicatore viene solitamente analizzato insieme al tasso di disoccupazione , perché le persone classificate come disoccupate potrebbero non essere partecipanti attivi al mercato del lavoro. D'altra parte, i disoccupati possono avere un reddito e partecipare ai processi economici. Questa categoria può includere pensionati che spendono i loro risparmi o studenti che cercano di acquisire esperienza per entrare nel mercato del lavoro in seguito.

La percentuale di popolazione economicamente attiva può essere ridotta a causa di cambiamenti sociali strutturali, non solo della salute economica generale. Ad esempio, l'aumento del tasso di natalità porta ad una diminuzione del numero di donne che lavorano.

L'interpretazione parallela della quota di popolazione economicamente attiva e del tasso di disoccupazione consente una migliore comprensione delle tendenze generali dell'occupazione nell'economia.

